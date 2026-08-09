Serra: "Ferrari artık yenilikten korkmuyor"

Formula 1'deki yeni teknik kurallar dönemi, Ferrari'nin aerodinamik ve şasi çalışmalarının yeni teknik direktör Loic Serra tarafından tamamen yönetilmeye başlanmasıyla aynı döneme denk geldi. Fransız mühendis, Enrico Cardile'nin yerine geçerken 2025 aracının tasarım sürecinin bir bölümüne de dahil olmuştu ancak o aşamada bazı temel kararlar zaten büyük ölçüde şekillenmişti.

Bu nedenle SF-26, Ferrari'nin yeni yönetim anlayışını gerçekten yansıtan ilk araç olarak değerlendirilebilir. İtalyan ekibinin bazı mühendislik ve tasarım çözümlerinin rakip takımlar tarafından referans alınması da dikkat çekiyor.

Bunlar arasında egzoz üzerine yerleştirilen FTM kanatçığı ve büyük tartışmalara neden olan, ters yönde hareket eden 'Macarena' adı verilen arka kanat öne çıkıyor. Ferrari, gelecek sezon yasaklanacak olan bu çözümlerle birlikte yenilik yapma ve rakiplerini şaşırtma konusunda önemli adımlar attığını gösterdi.

Serra, Autosprint'ten Alessandro Gargantini'ye verdiği röportajda Ferrari'nin yaklaşımındaki değişimi şöyle anlattı: "Yeni bir teknik düzenlemenin yürürlüğe girmesi, en azından ilk aşamalarda, kurallar döneminin sonuna doğru teknik çözümlerin birbirine yaklaşmasından önce daha fazla inisiyatif alma fırsatı yaratıyor."

"Takım içinde tüm geliştirme ve üretim zinciri boyunca çok önemli olan kendi kendini besleyen bir döngü oluştu. Bunun için kendime pay çıkarmak istemiyorum; bu işin en güzel tarafı takım çalışması."

Loic Serra Fotoğraf: Ferrari

Serra, Ferrari'nin mevcut performansını geçmiş sezonlarla kıyaslamanın henüz doğru olmadığını da vurguladı. 2026 sezonunun henüz yarısında olduklarını hatırlatan Fransız mühendis, yeni kurallar nedeniyle SF-26'nın baştan itibaren geniş bir geliştirme potansiyeline sahip olacak şekilde tasarlandığını söyledi.

"Bu yıl yeni bir teknik düzenleme olduğu için geniş bir geliştirme potansiyeline sahip bir araç tasarlamamız gerektiğini biliyorduk. Şu anda hâlâ geliştirme sürecinin içindeyiz. Dolayısıyla her şey oldukça dinamik, hâlâ keşfedilecek çok şey var."

"Aracı sürekli olarak nasıl geliştirebileceğimizi anlamak için zihnimizi açık tutmaya ve merakımızı korumaya devam etmeliyiz. Takımdaki varlığım belirleyici mi? Açıkçası, farkı yaratanın tek tek insanlar olduğunu düşünmüyorum ve bu benim için de geçerli. Hiçbir şeyin özellikle bana atfedilebileceğini düşünmüyorum."

"Biz bir takım olarak çalışıyor, kazanıyor ve kaybediyoruz. Takım, bireyselliğin önünde geliyor."

Serra, Ferrari'nin 2026'da elde ettiği iki galibiyetin geçen sezonki sıfır galibiyetle karşılaştırılmasının da doğru olmayacağını belirtti. Ferrari'nin doğrudan kontrol edebildiği unsurun yarış galibiyetleri değil, piste getirdiği geliştirmelerin ne kadar etkili olduğu olduğunu söyledi.

"Geçen sezon galibiyet alamazken 2026'da iki galibiyet elde ettik ama tekrar söylüyorum, bu iki durumu karşılaştırmak mümkün değil çünkü her şey göreceli. Galibiyetler doğrudan kontrol edebildiğimiz bir faktör değil. Biz piste getirdiğimiz geliştirmelerin ne kadar etkili olduğunu değerlendiriyoruz. Kendi çalışmalarımızın ölçütü biziz."

"Ancak SF-26'nın her iki pilotla da yarış kazanabilecek seviyede olması kesinlikle çok olumlu."

"Charles Leclerc ve Lewis Hamilton, kendilerini ifade etme ve iletişim kurma biçimleri açısından farklı pilotlar. Ancak bize verdikleri geri bildirimler çoğu zaman aynı oluyor.

Ferrari piste bir geliştirme getirdiğinde, ikisi de ardından performansını artırıyor."