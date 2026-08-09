Stella, Fornaroli'nin performansını övdü: “Çok disiplinli bir pilot”

Geçtiğimiz yıl Formula 2’de şampiyonluğa ulaşarak McLaren’in yedek ve gelişim pilotluğu görevini üstlenen Leonardo Fornaroli, sergilediği performansla İngiliz ekibinin takdirini toplamaya devam ediyor. Bu yıl Barselona ve Hungaroring’de MCL40’ın direksiyonuna geçerek cuma günkü ilk serbest antrenman seanslarında piste çıkan genç İtalyan pilot, sergilediği istikrarlı sürüşle McLaren takım patronu Andrea Stella’dan tam not aldı.

Stella, takımın soru-cevap oturumunda yaptığı açıklamalarda Fornaroli’nin Formula 1’e yaklaşımını ve gelişim sürecini övdü.

Leonardo Fornaroli, Yedek Pilot, McLaren Fotoğraf: McLaren

Fornaroli’nin test süreçlerindeki disiplinine dikkat çeken Andrea Stella, şu ifadeleri kullandı: "Leo, F1’e yaklaşımında büyük bir olgunluk sergiliyor. Şunu söylemeliyim ki; her test öncesinde son derece titiz ve dikkatli davrandı.”

“Sınırları aşırı zorlamak yerine büyük bir disiplinle adım adım ilerlemeyi tercih etti.”

“Mühendislerimiz, onun katıldığı her testteki gelişiminden ve hem Barselona hem de Budapeşte’deki serbest antrenman seanslarında ortaya koyduğu performanstan son derece memnun.”

“Pilot gelişim programımız kapsamındaki yolculuğunun tam da olması gerektiği gibi ilerlediğine inanıyorum. Yakında kendisine yeni gelişim fırsatları sunabilmeyi umuyoruz. Kesinlikle çok disiplinli bir pilot"

Gelişim sürecini başarıyla sürdüren Fornaroli’nin menajer ekibi, önümüzdeki sezon Formula 1’de kalıcı bir koltuk bulmak adına girişimlerini hızlandırdı. Genç pilotun, Haas F1 takımında Esteban Ocon’un yerini almak üzere Amerikan ekibiyle temas halinde olduğu öğrenildi.

Leonardo Fornaroli, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Gelecekte Haas’ta Oliver Bearman’ın takım arkadaşı olması gündemde gelen Fornaroli için McLaren yönetimi de desteğini esirgemiyor. İngiliz ekibinin, genç yeteneğin başka bir takımda yarış tecrübesi kazanması adına kiralanmasına sıcak baktığı ifade ediliyor.

Andrea Stella daha önce yaptığı açıklamada da, "Leonardo kesinlikle Formula 1’in geleceği için büyük bir değer. Onun yarışmasını istiyoruz. İleride McLaren için yarışabilir ancak şu aşamada onun F1’deki fırsatları değerlendirmesi için birlikte çalışmalıyız." diyerek genç pilota yönelik desteğini ve inancını dile getirmişti.