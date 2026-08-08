Smedley: "Ferrari çalışanları Hamilton'ı Schumacher'e benzetiyor"

Lewis Hamilton, 2025'te Ferrari ile geçirdiği zorlu ilk sezonun ardından, Formula 1'in bu sezon yürürlüğe giren yeni teknik kurallarıyla birlikte yeniden yükselişe geçti.

41 yaşındaki pilot, Barselona-Katalonya Grand Prix'sinde Ferrari ile uzun süredir beklediği ilk galibiyetini alırken, sezon boyunca elde ettiği bir dizi podyum sonucuyla yaz arasına pilotlar şampiyonasında ikinci sırada girdi.

Schumacher döneminde ve sonrasında yaklaşık 10 yıl Ferrari bünyesinde çalışan Rob Smedley, Hamilton'ın takıma yeni bir enerji kazandırdığını düşünüyor.

Smedley, High Performance Racing podcast'inde şunları söyledi: "Lewis'e burada özel olarak değinmek istiyorum: Bence takımı oldukça zorluyor. Onun seviyesinde bir pilot takıma geldiğinde, takım kendisini %1 daha yetenekli hissediyor."

"Ona bayılıyorlar. Çalışanlarla birebir konuştuğumda ya da içinde bulunduğum sohbetlerde herkesin onu gerçekten çok sevdiğini görüyorum çünkü sonuç getiriyor. O yedi kez dünya şampiyonu ve hâlâ dünya şampiyonlukları kazanabilecek bir pilot olduğunu biliyorlar."

Smedley, Hamilton'ın çalışma tarzının Ferrari'nin tarihindeki en dominant dönemi hatırlattığını savundu.

Schumacher, 1996 yılında Ferrari'ye katıldığında takım; 1979'dan bu yana pilotlar, 1983'ten bu yana ise takımlar şampiyonluğunu kazanamamıştı.

Alman pilot, Ferrari'nin yeniden zirveye çıkmasında büyük rol oynadı ve 2000, 2001, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında üst üste beş pilotlar şampiyonluğu kazanarak yedi dünya şampiyonluğunun beşini Ferrari ile elde etti. Schumacher aynı dönemde Ferrari'nin altı takımlar şampiyonluğu kazanmasına da katkı sağladı.

Smedley sözlerini şöyle sürdürdü: "20 yıl veya daha uzun süredir burada çalışan insanlar, onun Michael ile arasındaki benzerlikleri görüyor."

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Clive Mason / Getty Images