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Formula 1 / Son dakika

F1, sprint yarışı fikrine rağmen "sporun DNA'sını" koruyacak

Ekleyen:
, Editör

F1'in yarış tanıtımından sorumlu uluslararası direktör Chloe Targett-Adams, sporun sprint yarışı fikrini gözden geçirirken, F1'in sahip olduğu DNA'yı koruyacağını dile getirdi.

F1, sprint yarışı fikrine rağmen "sporun DNA'sını" koruyacak

Bu yıl üç yarışta sprint yarışı fikrini kullanmayı düşünen Formula 1 yönetimi, bu sayede hafta sonuna olan ilgiyi artırmaya hedefliyor.

Sprint yarışı fikrinde, cumartesi günkü geleneksel sıralama turları cuma gününe çekilecek ve bu sıralama seansının sonucu, cumartesi günü yapılacak kısa yarışın gridini belirleyecek.

Böylelikle taraftarlar, üç günün tamamında pist üstünde aksiyon görmüş olacak ve hafta sonu daha dolu geçecek.

Ancak bazı F1 fanları ve yorumcular, bunun sporun DNA'sıyla uyuşmayabileceğini söylediler.

Chloe Targett-Adams bunu gayet iyi anladıklarını ancak sporun DNA'sını etkileyecek bir şey yapmayacaklarını dile getirdi.

Targett-Adams, "En önemli şey sporun DNA'sı. Hafta sonu formatını değiştirirken, Formula 1'in özünü korumalıyız. Aksi takdirde ne takımlar, ne taraftarlar, ne de ticari partnerlerimiz ve destekçilerimiz için faydalı olmaz."

"FIA ve takımlarla tartıştığımız sprint yarışı kavramı, sporun özünü korurken, hafta sonu formatını nasıl güncelleyebileceğimize bakmanın ilginç bir yoluydu. Şimdi detaylar üzerinde çalışıyoruz. Bu hafta sonu formatını test etmeyi planladığımız yarışların organizatörleri, bu konuda çok heyecanlıydı."

"Her şey yolunda giderse, inovasyon için daha fazla fırsatımız olacak. Bir şeyi ilk kez denediğinizde, ondan neler öğrenebileceğinizi anlarsınız ve sonra bu seçeneği uyarlar ve yolunuza devam edersiniz. Bu, her fikirde olabilecek bir şey."

"Kilit nokta, yerel taraftarlarla çalışma şeklimiz ve yarış hafta sonlarının şu anda üç veya dört günlük bir formatta nasıl gerçekleştiği. Buradaki soru, üç günlük hafta sonu formatının nasıl uyarlanacağı, böylece takımlar dünyayı gezmek için daha fazla özgürlüğe sahip olacak."

"Ayrıca bunu yaparken Formula 2 ve Formula 3 gibi diğer yarış serileriyle olan etkileşimlerimizi ve bu yıl ortağımız olan W Serisi şampiyonasını da dikkate almalıyız." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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