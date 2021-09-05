Haas: "Schumacher-Mazepin olayında suçlanacak bir taraf yok"

Cumartesi günü sıralama turlarında yaşanan olayın ardından Mazepin ve Schumacher, pazar günü gerçekleştirilen Hollanda Grand Prix'sinin ilk turlarında da temas yaşamaya çok yaklaştılar.

Alman pilot, ikinci tura başlarken düzlüğün sağ tarafından Mazepin'i geçmeye çalışıyordu, ancak Rus pilot tam Schumacher hamle yapmak üzereyken, aracı takım arkadaşının olduğu tarafa kırdı. Schumacher bunun üzerine ayağını gazdan çekti. O noktada Schumacher'in aracının ön kanadı, Mazepin'in hamlesi nedeniyle hasar aldı ve bu yüzden Alman pilotun pite girmesi gerekti.

Bu Mazepin'in benzer bir hamle yaptığı ilk an değildi. Rus pilot, Azerbaycan GP'de de Schumacher'e karşı ana düzlükte geç bir hamle yapmıştı.

Schumacher, yarıştan sonra verdiği demeçte Mazepin'in hamlesi hakkında "çok kızgın" hissettiğini fakat düşüncelerini takım telsizinden dile getirmeyeceğini belirtti.

Schumacher, "Evet çok sinirlendim ama bu sefer öfkemi takım telsizinden dile getirmedim çünkü bunu yapmak herhangi bir anlam ifade etmiyordu."

"Bunun sadece acınası bir şey olduğunu düşünüyorum. Benim için yarışı mahvetti çünkü o noktada ön kanadım kırıldı ve pite girmek zorunda kaldık. O noktadan itibaren sürekli mavi bayraklar çıktı ve artık benim için ortada yarış diye bir şey yoktu." dedi.

Schumacher daha sonra ServusTV'ye şunları söyledi "Bence onunla çok farklı insanlarız, aynı zamanda işleri nasıl ele aldığımız konusunda da farklıyız. Her neyse, bu da sorun değil. O kendi işini yapsın, ben de kendiminkini yapacağım."

"Pistte böyle şeyler yaşanması ve tamamen desteklemediğim şekilde tehlikeli şeyler olması gerçekten acınası bir durum."

Fakat Haas F1 takımı Patronu Steiner, Schumacher ve Mazepin arasında yaşanan şeylerde suçlanacak bir taraf olduğunu düşünmüyor.

"Yapıcı olabilmek adına bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor. Mühendislik toplantılarının ardından birlikte bu konu hakkında konuştuk. Fakat henüz bir sonuca varamadık."

"Planımız Monza'dan önce görüşmek ve gelecekte bunları önlemek için ne yapmamız gerektiğini anlamak çünkü bunlar kimseye yardım etmiyor. Bunu açıklamaya çalıştım ve dediğim gibi bunun üzerinde çalışacağız. Bunu çözünceye kadar rahat etmeyeceğim."

Steiner, tıpkı Schumacher gibi Mazepin'in hareketinin tehlikeli olduğuna inanıp inanmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bence bunun tehlikeli bir hamle olduğunu her zaman söyleyebilirsiniz."

"Tehlikeyi önleyebilirsiniz ve dürüst olmak gerekirse bunun kirli hareket olduğunu sanmıyorum. Tango için her zaman iki kişi gerekiyor."

Mazepin, yarıştan sonra kurallara uyduğunu söylese de, Schumacher bu konuda tahmin olmamış durumda.

"Bence bu, onun için kuralın ne olduğuna bağlı ki muhtemelen kurallarımın [onunkilerden] biraz farklı olduğunu düşünüyorum."

“Birini duvara ya da bu durumda pit duvarına sıkıştıramazsınız."

"Çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum çünkü bizler takım arkadaşıyız. Bunu takım içinde tekrar konuşmalı ve bir çözüm bulmalıyız çünkü yaşananlar takım için iyi değil."