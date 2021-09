Perez: "Norris ve Mazepin olayları, altıncı sıraya mâl oldu"

Sergio Perez, sıralama turlarında 16. sırada kalmasının ardından, takımın kararıyla beraber yarışa pit yolundan başladı.

Takım, motor tarafında zor bir durum içerisinde olduğunu biliyordu ve yılın kalanı için rahat bir konuma gelebilmek adına, Perez'in geride kalmasını da fırsat bilerek yeni bir motora geçti.

Yarışa pit yolundan başlayan Perez, geçişin zor olduğu Zandvoort'ta harika bir performans göstererek sekizinci oldu.

Yarışın ardından konuşan Perez, yarışı şöyle anlattı: "Hasarı en aza indirmeyi başardık. Şimdi elimizde yeni bir motor var ve bu cezayı alma sebebimiz tam olarak buydu. Şimdilik sadece önümüze bakmalı ve Monza'da güçlü bir şekilde geri dönmeye çalışmalıyız."

"Bugün altıncılığın mümkün olduğunu düşündüğüm için sonunda sonuç biraz üzücüydü. Lando bana çarptığında, aracın sağ tarafında çok fazla hasar oluştu."

"Bence Lando ile temas oldukça gereksizdi. Yeterli alanım yoktu ve dokunduk. Aracın sağ tarafı kötü şekilde hasar aldı. O andan itibaren araçta çok fazla yol tutuş kaybı oldu."

"Bunun dışında geçişlerimden epey keyif aldım, her atak sınırdaydı, çok riskliydi ve her birinde çok fazla risk almak zorunda kaldım. Burada öndeki pilotu takip etmek gerçekten çok zordu ve bugün her şeyimi ortaya koydum."

Meksikalı pilot, başladıkları yer göz önüne alındığında hasarı en aza indirdiklerini söyledi.

"Bence bu pistin şartları göz önüne alındığında hasarı en aza indirmeyi başardık. Burada geçiş yapmak çok zor ve çok fazla risk almak gerekiyordu. Aslında yarışım, Nikita ile başlangıçtaki olay nedeniyle karmaşık bir hâl aldı çünkü lastiklerimi kilitledim ve ciddi bir yanık bölge oluştu. Frenlemede çok geç hamle yaptı ve ondan kaçınmak için lastiklerimi kilitledim. Pite girip tekrar başlamam gerekiyordu. Bence bu bize altıncı sıraya mâl oldu."

"Bunun dışında Lando ile temasın dışında benim için akıllıca bir yarış oldu. O temasta dediğim gibi aracın sağ tarafı epey hasar aldı ve bence bu da bize altıncı sıraya mâl oldu. Fakat olumlu olan şey Max'in takım adına yarışı kazanması ve yeni motora sahip olmamız. Haliyle yılın geri kalanı için iyi bir konumdayız."

Takım patronu Christian Horner da Perez'in Zandvoort'taki performansından çok memnundu.

"Sergio harika bir yarış çıkardı. İlk birkaç turun ardından lastiğinde büyük bir yanık nokta vardı ve erken bir pit stop yapmak zorunda kaldı. Bu onu daha da zor bir duruma soktu. Geçiş hakemleri ve yükselişiyle, bizim için çok değerli puanlar aldı. Bu, zorlu Cumartesi gününün ardından kendine olan güveni için de iyi bir şey."

Nikita Mazepin, Haas VF-21, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images