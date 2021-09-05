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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Sainz lastik sorunları nedeniyle tempo kaybetmiş

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Hollanda Grand Prix'sini geride tamamlamasına neden olan şeyin lastik sorunları olduğunu belirtti.

Sainz lastik sorunları nedeniyle tempo kaybetmiş

Yarışa altıncı sıradan başlayan Carlos Sainz, yarış boyunca Charles Leclerc'le aynı tempoyu tutturmakta zorlandı ve son bölümde Fernando Alonso'ya da geçilerek yedinci oldu.

Yarışın ardından konuşan Sainz, lastiklerin yarışın başından itibaren kendisi için çok fazla problem çıkardığını belirtti.

Sainz şöyle konuştu: "İlk turdan itibaren iyi bir tempo yakalayamamış olmama gerçekten çok şaşırdım. Hem ön hem de arka lastikte çok fazla zorlandım. Lastiklerde ufalanma vardı ve çok fazla kaydığını hissediyordum."

"Cuma günkü tempomu yakalayamadım. Neyin yanlış gittiğine bakmamız ve anlamamız gerekiyor çünkü doğruyu söylemek gerekirse bir yarışta hiç bu kadar yavaş olduğumu hissetmemiştim. Çok fazla zorlandım ve neden iyi bir tempoya sahip olmadığımı analiz etmemiz gerekiyor."

"Genel olarak tüm gün için sorun aynıydı: yol tutuş çok düşüktü, lastik aşınmam çok yüksekti ve olması gerekenden çok daha fazla kayıyordum. Açıkçası ilk beş için savaşmayı bekliyordum ve sonunda ilk yediye girmek için savunma yapmak zorunda kaldım. Bu yüzden iyi bir gün olmadı."

"Monza için çok heyecanlıyım, buranın benim için iyi bir hafta sonu olacağını düşünüyorum. Fakat önce burada ne olduğunu analiz etmeliyiz çünkü burada olanların tekrarlanmasını istemiyorum."

Charles Leclerc ise dördüncülüğü alabilecek temposu olduğunu fakat geriden başladığı için bu fırsatı kullanamadığını belirtti.

"Bence bugün performans anlamında muhtemelen Pierre'den daha hızlıydık ve her seferinde aradaki farkı kapatmayı ve ardına gelmeyi başardım. Fakat iki saniye aralığına geldiğimde, ona yaklaşmak çok zordu."

"Özellikle yumuşak lastikte çok iyiydik. O bölümün sonuna doğru bu lastikleri iyi şekilde yönettik ve daha sonra sert lastiğe geçtik. O lastiklerle durum biraz daha zordu ama tempo kötü değildi. Bugün beşinci olduk ve belki de dördüncü olabilirdik, maalesef sıralama turlarında geride kaldık."

"Şimdi Monza var ve orayı sabırsızlıkla bekliyorum. Monza biz Ferrari için her zaman özel bir yer oldu. Bu yıl pistin aracımıza uygun olmamasından ötürü yarışın zor olacağını düşünüyorum fakat özellikle şu noktada tifosinin desteğine ihtiyacımız var. Bu yüzden orayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Sanırım aşağı yukarı nerede olacağımızı biliyoruz. O uzun düzlüklerde o kadar da güçlü olmasını beklemiyorum. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Umarım büyük sürprizler olur ve İtalya'da tekrar kazanırız. Olacağını sanmıyorum ama deneyeceğiz."

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, and Fernando Alonso, Alpine A521

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, and Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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