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Formula 1 / Son dakika

Haas, Mazepin'le ilgili alacağı kararı "gizli" tutacak

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Haas, Mazepin'le ilgili alacağı kararı "gizli" tutacak
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Oleg Karpov
Çeviren: Zeynep Temel, Editör

Haas Formula 1 başkanı Günther Steiner, Nikita Mazepin'in videosuyla ilgili alınan herhangi bir aksiyonun gizli tutulabileceğini söyledi.

Haas Mazepin'in F1 kariyerine gelecek yıl kendileriyle devam edeceğini duyurduktan bir hafta Mazepin, bir kadınla aracın arka koltuğunda uygun olmayan görüntüler içeren videoyu Instagram hesabından yayımlamış kısa süre sonra da silmişti.

Geçen haftaki Abu Dabi'deki F1 sezonu finali öncesinde Motorsport.com'a konuşan Haas yetkilileri konuyu "ciddi" şekilde ele alacağını söyledi.

Mazepin olayın ardından "Formula 1 sürücüsü olarak kendimi daha yüksek bir standartta tutmam gerek." diyerek özür diledi.

Pazar günkü yarışın ardından konuşan Haas takım patronu Steiner, takım olarak yılın son yarış hafta sonuna odaklandıklarını bu yüzden bu konunun değerlendirilmesi için biraz daha vakit gerektiğini belirtti.

"Bildiğiniz gibi devam eden bir yarış hafta sonu vardı, bu yüzden ona odaklanmadım."

“Ofise geri döndüğümde önümüzdeki hafta için işim bu olacak. Seyahat ettiğim için bununla sonra ilgileneceğiz."

"Ama hafta sonu yarış başlayana kadar konuştuğumuzda şu an bir şey söylemeyelim dedim çünkü odaklanmamız gereken başka bir nokta vardı."

Mazepin, bu ayın başlarında Bahreyn'deki F2 sezonunu beşinci sırada tamamladı ve süper lisans puanı kazandı.

Kariyeri Uralkali kimya şirketinin milyarder sahibi babası Dmitry Mazepin tarafından finanse edilecek olan Rus sürücünün Haas ekibine önemli miktarda finansal destek getirmesi bekleniyor.

Haas'ın ilgili mali sonuçlara rağmen yine de durumun nesnel bir değerlendirmesini yapacaklarını açıkça belirten Steiner, alınan herhangi bir aksiyonun ayrıntılarınınsa gizli kalabileceğini söyledi: "Tabii ki objektif bir değerlendirme yapabilirim ama dediğim gibi bununla önümüzdeki hafta ilgileneceğim."

"Gizli tutacağım için belki de neyle uğraşıldığını ve koşulların ne olduğunu asla bilemeyeceksiniz."

Steiner, herhangi bir karar vermeden önce objektif kalması ve tüm detayları iyice öğrenmesi gerektiğini söyleyerek olaya dair kişisel tepkinin önemli olmadığını söyledi: "Bunun kişisel tepkimle ilgili olduğunu sanmıyorum."

“İlk araştırdığımda hiç cephe almadım çünkü objektif kalmam gerekiyordu. Yani buna tepki göstermemem gerek."

“Gerçekleri bir araya getirmem, insanlarla konuşmam, dahil olan insanlarla konuşmam ve bunun nasıl olduğu hakkında bilgi almam gerekiyor. Değerlendirmemi ancak böyle yapabilirim."

Bu konu hakkındaki her şeyde objektif olması gerektiğinin üstünde ısrarla duran Steiner demecini şu sözlerle bitirdi: "Bu olay kişisel olarak beni etkilemiyor. Böylesi zaten olamaz çünkü artık objektif olmaktan çıkarım."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Nikita Mazepin
Takımlar Haas F1 Team
Editör Luke Smith

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