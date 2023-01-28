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Mazepin, Asya Le Mans Serisi ile pistlere dönüyor

Çok tartışılan Rus pilot, Asya Le Mans Serisi'nde 99 Racing ile yarışacağını açıkladı. yanında Ben Barnicoat ve Felix Porteiro olacak.

Francesco Corghi
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Mazepin, Asya Le Mans Serisi ile pistlere dönüyor
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Formula 1'den tartışmalı şekilde ayrılan Nikita Mazepin yeniden bir yarış aracının direksiyonuna geri dönmeye hazırlanıyor.

Rus pilot, birkaç hafta içinde Orta Doğu'da başlayacak olan 2023 Asya Le Mans Serisi'nde 99 Racing takımının #98 Oreca'sını kullanacak.

Haas'ın eski pilotu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından bir anda kendisini Formula 1'in dışında bulmuştu.

Mazepin 07-Gibson aracını, Ben Barnicoat ve Felix Porteiro ile paylaşacak ve böylelikle bir yıl aradan sonra pistlere dönecek.

Mazepin, "Asya Le Mans Serisiyle yarışlara geri dönebildiğim için çok mutluyum. 99 Racing'deki takım arkadaşlarımla birlikte, sevdiğim bu sporda yer almayı ve harika bir deneyim yaşamayı umuyorum."  dedi.

#98 99 Racing, Oreca 07-Gibson: Ben Barnicoat, Nikita Mazepin, Felix Porteiro

#98 99 Racing, Oreca 07-Gibson: Ben Barnicoat, Nikita Mazepin, Felix Porteiro

Photo by: Asian Le Mans Series


Barnicoat şunları ekledi: "Bu yıl Asya Le Mans Serisi'nde Nikita ve Felix ile birlikte 99 Racing adına yarışacağım için gerçekten heyecanlıyım."

"Formula 3'te Nikita'nın takım arkadaşıydım, bu yüzden dayanıklılık yarışlarındaki ilk deneyimi için onunla tekrar takım olmak eğlenceli olacak."

"Felix harika bir takım arkadaşı. Bence 99 Racing, şampiyonluk için son derece güçlü bir kadroya ve ekibe sahip."

"Lexus Racing USA'e bu şampiyonada yarışmama izin verdiği için minnettarım. Kesinlikle bitmemiş bir işle geri döneceğim ve zafere ulaşabileceğimize eminim."

Porteiro da kısa bir aradan sonra yarışlara döndüğü için mutlu.

"Yarışmadan geçirdiğim 14 yılın ardından bu büyük mücadeleden dolayı çok mutluyum ve Asya Le Mans sezonunun başlaması için sabırsızlanıyorum."

"Bu fırsat için 99 Racing'e teşekkür etmek istiyorum. Takımdakiler çok profesyonel ve takım arkadaşlarım çok deneyimli, harika bir iş çıkaracaklarından eminim"

"Barnicoat ve Nikita'dan öğrenebildiğim kadar çok şey öğrenmeyi umuyorum. Hadi başlayalım!"

Asya Le Mans Serisi 11-19 Şubat tarihleri arasında ikisi Dubai ve ikisi Abu Dhabi'de olmak üzere toplam dört yarış gerçekleştirecek.

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