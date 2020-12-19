Hamilton, Wolff'un Mercedes'in patronu olmaya devam etmesinden gurur duyuyor

Mercedes cuma günkü açıklamada Wolff'un en az 2024'ün sonuna kadar takım patronu ve CEO'su olarak kalacağını açıkladı. Aynı zamanda takımdaki payı da artacak.

İngiliz kimya devi INEOS, ekibin 1 / 3'lük hissesini satın alarak Wolff ve Daimler ile eşit paya sahip olmuştu.

Bu duyuru, 2013'ten bu yana takım patronu olarak görev yapan Wolff'un Mercedes'teki geleceği hakkındaki spekülasyonlara da son vermiş oldu.

Bunun üzerine şu an Mercedes'teki geleceği belirsiz olan tek isim Lewis Hamilton olarak kaldı. Ancak İngiliz pilotun da yakında kontrat yenilemesi bekleniyor.

Hamilton, Mercedes ile henüz görüşme yapmadıklarını ancak kendisi ve Wolff'un önümüzdeki günlerde bu süreçlerle ilgili gerekli şeyleri yapmayı planladıklarını söyledi.

Aynı zamanda Wolff'un geleceğini Mercedes'e adamış olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren İngiliz pilot, 2020 sponsoru INEOS'un hissedar olarak yükselişini görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti: "Süper, hatta süperin de ötesinde, Toto’nun imza attığını görmekten gerçekten gurur duyuyorum ve buna minnettarım."

"O, bu takımda o kadar önemli bir lider figürü ki o olmasa elde ettiğimiz başarıları gerçekleştirmemiz mümkün olamazdı."

"O harika bir figür. Bence takım bu uzun ömürlülükle daha da iyi. Mercedes'in bu kararlılığını görmek harika."

"Bu yılki başarımızın bir parçası olan INEOS'a sahip olmanın onların bu ekibin bir parçası olması ve ilerleme kaydeden bu ekibin istikrarına yardımcı olması gibi ek avantajları var, bunları görmek harika. Daha iyi olmak için gelişiyoruz."

"Bu organizasyonda çıtayı yükseltmeye devam etmek bizim için büyük bir itici güç olacak çünkü son yıllarda harika bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."

"Bence doğru insanlar olması gerektiği yerde. Takımın geleceğini parlak yapan şeyler bunlar."

Hamilton, cuma gecesi düzenlenen FIA Ödül Töreni'nde yedinci kez F1 dünya şampiyonu olarak onurlandırıldı.

COVID-19 salgını yüzünden bu yılın zorluğuna dikkat çeken Hamilton sezonu 17 yarışla tamamlama çabalarından dolayı F1'e teşekkür etti: "Takımın başarısı göz önüne alındığında inanılmaz bir yıldı ancak aynı zamanda pandemi yüzünden duygu karmaşası olan bir sene oldu."

"Bizim tekrar yarışmamıza olanak sağlaması, işimize geri döndürmesi ve sevdiğimiz şeyi yapabilme imkanını sunmasından dolayı gerçekten F1'e minnettarım."

"Ama dünyanın dört bir yanındaki insanların yaşadığı tüm zorluklar, işlerini kaybetmeleri ve pek çok farklı şey... Dediğim gibi, bu bir duygu treni gibi."

"Sonuç olarak takımın bize şampiyonluk için savaşabileceğimiz bir araba sağlama çabalarına gerçekten minnettarım. Bu yıl yarışabildiğimiz için minnettarım çünkü olmak istediğimiz gibi görünmediğimiz bir dönem vardı."