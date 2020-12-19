Binotto: "Vettel'e rekabetçi bir araç veremedik"

Ferrari ve Sebastian Vettel arasında 2015 yılında başlayan ortaklık, sezon sonunda sona erdi ve artık taraflar yollarını ayırmış durumdalar.

Vettel ve Ferrari, Abu Dhabi'de iyi sonuçlar alamasalar bile, yarıştan sonra güzel bir veda töreni yaparak birbirlerine veda ettiler.

Vettel yarışın ardından takımı için son bir şarkı dahi söyledi.

Binotto, dün Motorsport.com'a verdiği demeçte şöyle konuştu: "Vettel sonuna kadar gerçek bir profesyonel olarak kaldı, eğer ortada bir hata varsa o da bizim ona yeterince rekabetçi bir araç veremememizdir."

"Ama Carlos'un seçiminin doğruluğundan kimsenin şüphe edebileceğini sanmıyorum."

Binotto, Charles Leclerc içinse, "Charles bu yıl bazen aceleci davrandı ve birkaç hata yaptı. Bu, üzerinde çalışması gereken bir şey." dedi.

Ferrari, bu yıl üç podyum aldı ve şampiyonayı altıncı bitirerek tarihinin en kötü sezonlarından bir tanesini geçirdi.

Binotto, 2020 gibi bir yıl daha geçirmeyi göze alamayacaklarını söylerken, ön bölüme yaklaşmalarının en azından 2021 için zor olduğunu kabul etti.

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari in the paddock Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, in the pits Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Şu anda yönetimin tam güvenine ve tam desteğine sahibiz. Yapılan son yönetim değişikliklerine rağmen planlarımızda değişiklik yok, geleceğimizle ilgili herhangi bir değişiklik yok."

"Diğer yanda zamanımın sonsuz olmadığını kesinlikle biliyorum. Bunun oldukça farkındayım... Gelecek senelerde iyi işler çıkarabilmemiz için takım olarak ve ben takım patronu olarak iyi iş çıkarmalıyız."

"2020 gibi başka bir sezonu daha kaldıramayız. Bizim için zor bir yıl oldu."

"Ama aynı zamanda bu yılın bizi gelecek için daha güçlü yapacağından eminim. Yine de gerçekçi kalmaya devam etmeliyiz. Çünkü en iyilerle aramızdaki fark çok büyük, bu kısa zamanda kapatabileceğimiz bir fark değil."

"Yeni güç ünitemiz olacak, aerodinamik olarak gelişeceğiz ama AlphaTauri ve Racing Point gibi bazı takımlar daha da fazla gelişebilecek. Mercedes motoruna geçecek McLaren da kısıtlamalara dahil olmadan aracını geliştirebilecekler."