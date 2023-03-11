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Mazepin'e verilen yarış yasağı askıya alındı, Avrupa'da yarışabilecek

Nikita Mazepin, yarışma yasağının kaldırılmasının ardından artık Avrupa arenasında mücadele edebilecek.

Roberto Chinchero
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Mazepin'e verilen yarış yasağı askıya alındı, Avrupa'da yarışabilecek
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AB Genel Mahkemesi, Avrupa Birliği tarafından Nikita Mazepin'e karşı alınan yaptırım kararını askıya aldı. Rus pilot, bir oligarkın (babası Dmitry) oğlu olduğu için kara listeye alınmıştı ancak mahkeme, kendisinin tedbir gerektiren nedenlerle ilgisi olmadığına hükmetti.

Kararda Mazepin'in Formula 1'de ya da AB topraklarında gerçekleşen diğer motor sporları şampiyonalarında profesyonel bir sürücü olarak yer alabileceği belirtildi.

Mazepin TASS'a verdiği demeçte, 'Mahkemenin kararından çok memnunum."

"Artık kariyerime devam edebileceğime dair umudum var. Kaybettiğim zamanı telafi etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."

"Sevdiğim ve hayatımın büyük bölümünü adadığım spora geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Mazepin, bu olaylar yaşanmadan önce Haas'la F1'de yarışıyordu fakat savaş patlak verince, kontratı feshedildi.

Rus pilot eğer Avrupa'da yarışmak istiyorsa, başka bir ülkeden lisans almak zorunda olacak. Kısacası Rus bayrağıyla yarışamayacak.

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