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Formula 1

Mazepin'e uygulanan AB yaptırımları, mahkeme kararının ardından kaldırıldı

Eski Formula 1 pilotu Nikita Mazepin'e karşı uygulanan yaptırımlar Avrupa Birliği Genel Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
#98 99 Racing Oreca 07 - Gibson: Nikita Mazepin

#98 99 Racing Oreca 07 - Gibson: Nikita Mazepin

JEP / Motorsport Images

Çarşamba günü alınan bir kararla Avrupa Birliği, eski Haas F1 pilotunun 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonucunda kendilerine yaptırım uygulanan kişiler listesinde kalmasının doğru olmadığına karar verdi.

O dönemde Mazepin ve babası Dmitry, fonların dondurulması ve Üye Devletlerin topraklarına girişlerinin yasaklanmasını da içeren kısıtlayıcı tedbirlere tabi kişiler olarak seçilmişti.

Bu karar, Mazepin'in 2022 sezonu öncesinde Haas tarafından gönderilmesinden kısa bir süre sonra, takımın isim sponsoru Uralkali'nin sözleşmesini de feshettiğini açıklamasıyla geldi.

O zamandan beri Asya Le Mans Serisinde yarışan Mazepin, uzun süredir dünya çapındaki yaptırım listelerinden çıkarılmak için çaba sarf etmiş ve başarısız olmuştu.

Ancak AB tutumunu değiştirdi ve Mazepin'in babasıyla aile bağlarının ötesinde herhangi bir bağı olduğuna dair kanıt bulunmadığı için yaptırım listesinden çıkarılması gerektiğine karar verdi.

#98 99 Racing Oreca 07 - Gibson: Nikita Mazepin

#98 99 Racing Oreca 07 - Gibson: Nikita Mazepin

Fotoğraf tarafından: JEP / Motorsport Images

Genel Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, Mazepin'in sadece babası ile olan ilişkisi nedeniyle yaptırım listesine alınmasının yanlış olduğu savunuldu.

Açıklamada şöyle denildi: "Genel Mahkeme, Nikita Mazepin ile ilgili olarak uygulanan 'birliktelik' kriterinin, genel anlamda ortak çıkarlarla birbirine bağlı olan kişileri kapsadığını hatırlatır."

"Yerleşik içtihat uyarınca bu kriter, yeterince spesifik, kesin ve tutarlı bir dizi gösterge ışığında kurulan bir aile ilişkisinin ötesine geçen bir bağın varlığını ima eder."

"Mevcut davanın koşullarında Genel Mahkeme, Konsey'in böyle bir bağ kurmak için ispat yükümlülüğünü yerine getirmediğine karar vermiştir. Nikita Mazepin ve babası arasındaki ilişki; ekonomik, sermaye açısından ya da koruma eylemlerinin kabul edildiği tarihte onları birbirine bağlayan ortak çıkarların varlığı açısından hiçbir şekilde kurulmamıştır."

Bunun ardından Mazepin, şöyle bir açıklama yaptı: "Bu karar beni son derece cesaretlendirdi."

"Davamın adil bir şekilde görülmesini sağlayan Avrupa Mahkemesi'ne minnettarım, bu kesinlikle çok önemli bir dönüm noktası."

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