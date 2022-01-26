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Formula 1 Haberler

Giovinazzi: "Raikkonen'le çalışmak benim için çok önemliydi"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Roberto Chinchero
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen'in Alfa Romeo Formula 1 takımıyla geçirdiği süre zarfında kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi. İtalyan pilota göre Raikkonen, serideki son yılında griddeki en iyi pilotlardan biri olduğunu tekrar gösterdi.

Giovinazzi: "Raikkonen'le çalışmak benim için çok önemliydi"
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Antonio Giovinazzi, 2019-21 yılları arasında Alfa Romeo'da yarışmıştı ve bu süre zarfında takım arkadaşı hep Kimi Raikkonen'di.

Her iki pilot da , 2021'in sonunda spordan ayrıldı ve İtalyan sürücü, 2007 dünya şampiyonu ile çalıştığı için mutlu olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Giovinazzi, "Kimi, Formula 1'de geçirdiğim süre zarfında benim için çok önemli bir insandı."

"O, harika bir sürücü, harika bir dünya şampiyonu ve beni her zaman destekleyen harika bir insan."

"Onun sayesinde çok geliştim ve ondan çok şey öğrendim. Aslında hiç tartışmadık. Üç harika yıl geçirdik."

"Beni, en iyi anlaştığı takım arkadaşlarından biri olarak gördüğünü söylediği röportajları okumak beni mutlu ediyor.” dedi.

Giovinazzi, geçen yıl tek tur performansı olarak Raikkonen'i geride bıraktı. Aslında, her ikisinin de katıldığı 20 sıralama turlarının 13'ünde İtalyan pilot öndeydi. Fakat yarışlarda genellikle Raikkonen daha güçlüydü.

Giovinazzi, "Bence Kimi, geçen sene yarış yönetimi anlamında en iyi sürücülerden biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Lastik yönetimi, güç ünitesi yönetimi, geçiş, kısacası her şeyiyle tam bir paket gibiydi.”

"Kendi açımdan konuşursam... Açıkçası bir yarışın sonucunu etkileyen çok fazla faktör vardı. Imola gibi bazı talihsiz yarışlar oldu. Orada fren kanallarından birine parça sıkıştı ve puan kaybettik."

"Diğer yarışlarda ise mesela pit stoplarda sorunlar vardı. Ben de birkaç kez yükselme fırsatını değerlendiremedim."

"Sıralamalarda her şeyi tek bir turda bir araya getirmelisiniz ama yarış esnasında, sonucu etkileyebilecek çok daha fazla değişken var." dedi.

İtalyan sürücü, Raikkonen'le arasının hâlâ iyi olduğunu belirtti.

“Yılbaşından hemen önce yeni yılını kutlamak adına, kendisine bir mesaj gönderdim. Kimi'nin telefonuyla pek iyi bir ilişkisi yok! Maldivler'de tatil yapıyor olması bir şeyi değiştirmiyor, normalde de telefona pek bakmıyor!"

"Mesajı attıktan birkaç gün sonra benimle iletişime geçti ve karşılıklı gülüştük. Bana iyi şekilde bronzlaştığını söyledi. Hatta İtalyan kadar bronzlaştığını ve İtalyan stiline daha fazla uymak için saçını uzatmayı düşündüğünü söyledi!”

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