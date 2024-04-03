Wolff yeni F1 kitabında bir kez daha Masi'ye yüklendi
Mercedes Formula 1 takım patronu Toto Wolff yeni kitabında eski yarış direktörü Michael Masi'ye bir kez daha sert çıktı.
Erik Junius
Toto Wolff'un yakın zamanda yayınlanan The Formula kitabında yaptığı açıklamalara göre, 2021 Abu Dhabi Grand Prix'sinin son anlarında yaşananlar Toto Wolff'un hâlâ aklında.
Kitaptaki bölümlerden biri tamamen Max Verstappen'in Lewis Hamilton'ı geçtiği son anlara ayrılmış durumda.
Wolff, The Formula'yı birlikte yazan ve The Wall Street Journal'da spor muhabiri olarak çalışan Joshua Robinson ve Jonathan Clegg ikilisine şöyle düşüyor: "Tekrar düşündüğümde, o gün Lewis ve takımın başına gelenler çok adaletsizdi."
"O bir kişi oyunu kurallarına göre oynamadı ve bunun olmasına izin verdi. Üstelik tamamen önemsiz bir kişi olmasına rağmen: dünyanın öbür ucunda yaşıyor ve kimse onunla ilgilenmiyor."
"O (Masi) tam bir patolojik egomanyaktı."
Yas Marina Pisti'ndeki sezon finali, yakın F1 tarihinin en çok konuşulan yarışlardan birisi hatta ilki.
Mercedes takım patronu, yarışın aldığı yüksek reyingle ilgili, "Bu bir drama ve zafer."
"Bu sporu bu kadar karşı konulmaz kılan da bu. Herkes sekiz kez dünya şampiyonu olmuş birinin şampiyonluğunun elinden alınmasının dramasını gördü."
"Farklı şekilde bitmesini tercih ederdim ama yarış inkar edilemez bir şekilde tarihe damgasını vurdu." dedi. dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Russell: "Alonso'ya ceza verilmeseydi hepimiz 'hapı' yutardık"
Vettel, Wolff ile görüştüğünü doğruladı: "Fakat henüz somut şeyler konuşmadık"
Hamilton: "Yarışı bitirmeyi çok isterdim"
Russell: "Araçlar pist üzerinde kaza yaptığında VSC otomatik devreye girmeli"
Hulkenberg: "Alonso, Russell'a karşı savunma oyunu oynamak için yanlış virajı seçti"
Antonelli, Mercedes W12 ile 16 Nisan'da piste çıkacak
Son Haberler
Verstappen: "Newey'nin takımda kalmasını tercih ederim"
Vasseur: "Red Bull'u yenmek için mükemmel olmalıyız"
Alonso: "Aracın her alanında eksiklerimiz var"
Hill: "Mercedes, simülasyon ve gerçeklik arasında kopukluk yaşıyor"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar