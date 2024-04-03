Wolff yeni F1 kitabında bir kez daha Masi'ye yüklendi

Toto Wolff'un yakın zamanda yayınlanan The Formula kitabında yaptığı açıklamalara göre, 2021 Abu Dhabi Grand Prix'sinin son anlarında yaşananlar Toto Wolff'un hâlâ aklında.

Kitaptaki bölümlerden biri tamamen Max Verstappen'in Lewis Hamilton'ı geçtiği son anlara ayrılmış durumda.

Wolff, The Formula'yı birlikte yazan ve The Wall Street Journal'da spor muhabiri olarak çalışan Joshua Robinson ve Jonathan Clegg ikilisine şöyle düşüyor: "Tekrar düşündüğümde, o gün Lewis ve takımın başına gelenler çok adaletsizdi."

"O bir kişi oyunu kurallarına göre oynamadı ve bunun olmasına izin verdi. Üstelik tamamen önemsiz bir kişi olmasına rağmen: dünyanın öbür ucunda yaşıyor ve kimse onunla ilgilenmiyor."

"O (Masi) tam bir patolojik egomanyaktı."

Yas Marina Pisti'ndeki sezon finali, yakın F1 tarihinin en çok konuşulan yarışlardan birisi hatta ilki.

Mercedes takım patronu, yarışın aldığı yüksek reyingle ilgili, "Bu bir drama ve zafer."

"Bu sporu bu kadar karşı konulmaz kılan da bu. Herkes sekiz kez dünya şampiyonu olmuş birinin şampiyonluğunun elinden alınmasının dramasını gördü."

"Farklı şekilde bitmesini tercih ederdim ama yarış inkar edilemez bir şekilde tarihe damgasını vurdu." dedi. dedi.