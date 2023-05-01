Red Bull: "Tsunoda henüz ana takımda yarışacak seviyede değil"

Formula 1'deki üçüncü sezonuna iyi bir başlangıç yapan Tsunoda, şu anda yeni takım arkadaşı Nyck de Vries'den daha iyi bir performans sergiliyor ve gelişime ihtiyaç duyan bir araçla sağlam bir performans ortaya koyuyor.

Bahreyn ve Suudi Arabistan'da 11. olan Tsunoda, Avustralya ve Azerbaycan'da 10. oldu ve AlphaTauri takımına iki puan kazandırdı.

Yuki Tsunoda'nın iyi performansları takım patronu Christian Horner'ın gözünden kaçmadı fakat ana takımda yarışabilmek için daha fazla gelişim kaydetmesi gerekiyor gibi görünüyor.

Horner, "Henüz o seviyede olduğunu düşünmüyorum fakat büyük bir ilerleme kaydediyor."

"Bir sürücü olarak ne kadar olgunlaştığını görüyoruz. Kesinlikle çok hızlı ve eminim ki daha fazla deneyim kazandıkça daha da komple bir sürücü olacak."

"Bu yıl şimdiden bazı güçlü yarışlar çıkardığı bir gerçek." dedi.

AlphaTauri patronu Franz Tost da Tsunoda'nın gelişim kaydettiğini ve 2025 için iyi bir aday olabileceğini öne sürmüştü.

Tost, "Sadece şunu söyleyebilirim: Yuki doğru yolda. Her açıdan kendini geliştirdi. Teknik olarak da gelişti, mühendislerle yaptığı çalışmalarda da ilerledi."

"Fakat bence 2024'te AlphaTauri'de yarışmalı. Onun 2025'te Red Bull için hazır olacağını düşünüyorum." dedi.

Horner bununla ilgili, "2024'ün sonuna kadar anlaşmamız var. Yuki'nin yapabileceği en iyi şey AlphaTauri'de yüksek seviyede performans göstermeye devam etmek." dedi.