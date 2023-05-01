Red Bull: "Tsunoda henüz ana takımda yarışacak seviyede değil"
Christian Horner, Yuki Tsunoda'nın son dönemdeki gelişimine rağmen henüz ana takımda yarışacak seviyede olmadığı görüşünde.
Formula 1'deki üçüncü sezonuna iyi bir başlangıç yapan Tsunoda, şu anda yeni takım arkadaşı Nyck de Vries'den daha iyi bir performans sergiliyor ve gelişime ihtiyaç duyan bir araçla sağlam bir performans ortaya koyuyor.
Bahreyn ve Suudi Arabistan'da 11. olan Tsunoda, Avustralya ve Azerbaycan'da 10. oldu ve AlphaTauri takımına iki puan kazandırdı.
Yuki Tsunoda'nın iyi performansları takım patronu Christian Horner'ın gözünden kaçmadı fakat ana takımda yarışabilmek için daha fazla gelişim kaydetmesi gerekiyor gibi görünüyor.
Horner, "Henüz o seviyede olduğunu düşünmüyorum fakat büyük bir ilerleme kaydediyor."
"Bir sürücü olarak ne kadar olgunlaştığını görüyoruz. Kesinlikle çok hızlı ve eminim ki daha fazla deneyim kazandıkça daha da komple bir sürücü olacak."
"Bu yıl şimdiden bazı güçlü yarışlar çıkardığı bir gerçek." dedi.
AlphaTauri patronu Franz Tost da Tsunoda'nın gelişim kaydettiğini ve 2025 için iyi bir aday olabileceğini öne sürmüştü.
Tost, "Sadece şunu söyleyebilirim: Yuki doğru yolda. Her açıdan kendini geliştirdi. Teknik olarak da gelişti, mühendislerle yaptığı çalışmalarda da ilerledi."
"Fakat bence 2024'te AlphaTauri'de yarışmalı. Onun 2025'te Red Bull için hazır olacağını düşünüyorum." dedi.
Horner bununla ilgili, "2024'ün sonuna kadar anlaşmamız var. Yuki'nin yapabileceği en iyi şey AlphaTauri'de yüksek seviyede performans göstermeye devam etmek." dedi.
Schumacher: "Perez giderek daha da bencil davranıyor"
Leclerc: "Ferrari, yarış temposunu ciddi şekilde artırmalı"
Tsunoda'nın sprint yarışında yarış dışı kalmasına De Vries ile temas sebep olmuş
Tsunoda'nın sprint yarışında yarış dışı kalmasına De Vries ile temas sebep olmuş Tsunoda'nın sprint yarışında yarış dışı kalmasına De Vries ile temas sebep olmuş
Norris ve Tsunoda, Sprint Shootout öncesinde ne tür lastik kumarı oynadılar?
Norris ve Tsunoda, Sprint Shootout öncesinde ne tür lastik kumarı oynadılar? Norris ve Tsunoda, Sprint Shootout öncesinde ne tür lastik kumarı oynadılar?
Tsunoda: "Tost'un eleştirilerine rağmen takımda negatif enerji yok"
Tsunoda: "Tost'un eleştirilerine rağmen takımda negatif enerji yok" Tsunoda: "Tost'un eleştirilerine rağmen takımda negatif enerji yok"
Davidson: "Verstappen'in Hamilton'dan öğreneceği şeyler var"
Davidson: "Verstappen'in Hamilton'dan öğreneceği şeyler var" Davidson: "Verstappen'in Hamilton'dan öğreneceği şeyler var"
Horner: "Pilotlarımız yarışmakta serbestler"
Horner: "Pilotlarımız yarışmakta serbestler" Horner: "Pilotlarımız yarışmakta serbestler"
Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil
Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil
Son Haberler
Wolff: "Yaptığımız görev değişimi herkes için daha iyi olacak"
Wolff: "Yaptığımız görev değişimi herkes için daha iyi olacak" Wolff: "Yaptığımız görev değişimi herkes için daha iyi olacak"
Horner: "Mekies, AlphaTauri'ye büyük bir katkı sağlayacak"
Horner: "Mekies, AlphaTauri'ye büyük bir katkı sağlayacak" Horner: "Mekies, AlphaTauri'ye büyük bir katkı sağlayacak"
Gasly: "Bu hafta sonu gidebilecek her şey ters gitti"
Gasly: "Bu hafta sonu gidebilecek her şey ters gitti" Gasly: "Bu hafta sonu gidebilecek her şey ters gitti"
Alonso: "Hamilton en iyilerden birisi fakat şanslı"
Alonso: "Hamilton en iyilerden birisi fakat şanslı" Alonso: "Hamilton en iyilerden birisi fakat şanslı"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.