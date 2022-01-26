2022'de tüm antrenman seansları 60 dakika olacak

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Formula 1, bu yıl 23 yarışlık rekor bir takvime sahip olacak ve bu da beraberinde, yarışlara seyahat eden personele ağır bir yük getirecek. İş yükünü hafifletmek için organizasyon bir süredir Grand Prix hafta sonu formatını değiştirmeyi düşünüyor. Şimdi yeni format neredeyse kesinleşti.

Sky Sports F1'in haberine göre Formula 1, önümüzdeki sezon tüm tarafların memnun olduğu yeni ve daha kısa bir format deneyecek.

Uzun zamandır perşembe gününden pazar gününe kadar devam eden dört günlük hafta sonu formatı kullanılıyor. Yeni sezonda perşembe günkü basın günü iptal edilecek ve bu nedenle bir GP hafta sonu sadece üç günden oluşacak.

Perşembe günü yapılan basın seansları, cuma sabahına, yani 1. antrenman seansının öncesine alınmış durumda. Takım patronlarının katıldığı basın toplantısı ise cuma öğle arasından cumartesi sabahına alındı.

Bu, basın ve sürücüler için cuma gününün oldukça erken başlayacağı anlamına geliyor. Ortalama olarak basın seansları, sabah 09:00 civarı başlayabilir.

Taraftarlar için Perşembe günü yapılan etkinliklere ne olacağı şimdilik bilinmiyor. COVID-19 döneminden önce taraftarların pistte düzenlenen çeşitli etkinliklere katılma izni veriliyordu.

Yeni format nedeniyle, cuma antrenmanları artık günün biraz daha ilerleyen bir noktasında gerçekleştirilecek. Bu antrenmanlar, kısa bir süre önce iddia edildiği gibi 90 dakika değil, 60 dakika olacak.

Cumartesi ve Pazar günkü format değişmeyecek. 2022'de sprint yarışları düzenlenirse, formatın nasıl olacağıyla alakalı şimdilik net bir bilgi bulunmuyor. Geçen yıl kullanılan format kullanılırsa, cuma günkü tek antrenman seansı günün biraz daha ilerisine kaydırılacak.

Perşembe gününün kaldırılması, Cuma günü takımlar ve sürücülerin daha fazla iş yapacağı anlamına geliyor. Fakat personel, fazladan bir gün izin yapmış olacak.

Araçlar üzerinde yapılan zorunlu inceleme, Cuma sabahına kaydırılabilir ve durum böyle olursa, mekanikerler de bir gün sonra piste gelebilirler.

Ayrıca, hafta sonunun daha kısa olması, otel masraflarını azalttığı için takımlara finansal anlamda destek olacak.