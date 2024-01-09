F1, 8K TV geleceği için nasıl zemin hazırlıyor?

F1, yayınlarını önce yüksek çözünürlüğe, ardından gerçek HD'ye ve 2017'de de 4K ultra yüksek çözünürlüğe geçirmekte gecikmedi.

Şimdi ise resmi yayın bağlantı sağlayıcısı Tata Communications ile ortaklaşa olarak, bir sonraki muhtemel endüstri standardı olan 8K çözünürlük için gerekenleri yerine getirmeye başlıyor.

Yeni görüntüler mevcut F1 yayınlarından dört kat daha keskin olacak. Mevcut çözünürlüğün ne kadar iyi olduğu düşünüldüğünde bu gereksiz bir adım gibi görünse de, iyileştirme arayışı asla durmuyor.

Bazıları daha iyi görüntü kalitesi için böyle bir adımın gerekliliğini sorgulasa da, Tata Communications'ın başkan yardımcısı ve küresel medya başkanı Dhaval Ponda 8K'nın gelecek olduğunu söylüyor.

Motorsport.com'a konuşan Ponda, "Son birkaç yıl içinde yavaş yavaş gerçekleşen şey, küresel olarak, dünyanın neredeyse her yerinde izleyicilerin 4K içeriğe alışması oldu. Ve genç nesil için çıta artık bu seviyeye geldi."

"Sektörde 8K'ya geçişin aslında oldukça iyi bir şekilde devam ettiğini düşünüyorum. Ve bu kesinlikle gerçekleşecek çünkü 4K'ya alışmış olan mevcut nesil için 8K gerçekten daha ince bir ayrıntı. 8K daha yüksek bir kalite seviyesi sunacak." dedi.

Mevcut yayın kalitesinden oldukça memnun olan F1 hayranları için işlerin daha da iyi olabileceğini hayal etmek zor olabilir.

Fotoğraf tarafından: Jacob Niblett / Shutterstock Stüdyoları Biggin Hill FOM üretimi

Ama Ponda bu durumu, ""Bu bir adımdır. Yine, HD günlerine ve işlerin Full HD'ye geçtiği günlere geri dönerseniz, bence bu değişiklik oldukça önemliydi."

"Full HD'den 4K'ya geçtiğimizde, daha fazla derinlik ve daha fazla ayrıntıya sahip olduğunuz için gözle görülür şekilde daha iyi bir kalite olduğunu düşünüyorum. Benzer şekilde 8K görüntü de çok daha fazla ham ayrıntı yakalayacak ve çarpıcı olacak. Bir okyanus yarışı müsabakasının 8K'daki çekimine bakarsanız, muhteşem olduğunu görürsünüz." şeklinde açıklıyor.

Ponda, F1'in 8K yayın dönemine geçmesi için geçilmesi gereken üç temel aşama belirledi.

"Birinci aşama, temelde yatan dijital altyapıya sahip olmak; bu da temelde yeni nesil teknolojilere önemli ölçüde yatırım yapmakla ilgilidir."

"Bu yatırımın büyük bir kısmı aynı zamanda geleceğe yapılan gerçek bir yatırımdır, çünkü yakın vadede bu yatırımdan herhangi bir gelir elde edemezsiniz."

"İkinci adım, bir 8K ekosistemi oluşturmak için teknoloji ortaklarıyla birlikte çalışmayı içeriyor. "

"Değişim asla izole değildir. Asla tek bir kuruluş tarafından yönetilmez. Her zaman küresel çapta izleyicilere bu değişimi sunmak için birlikte çalışan bir grup şirket vardır."

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu Eylemi başlatın

"Dolayısıyla, bu değişikliği izleyicilere sunabilmek için teknoloji ortaklarının yanı sıra büyük spor yayıncıları ve spor federasyonlarıyla da aktif olarak çalışıyoruz."

Ancak son adım belki de en kritik olanı ve 8K ekranların tüketicinin ödeyebileceği doğru seviyede olması.

Teknoloji şu anda ortalama bir tüketici için oldukça pahalı olduğundan, Ponda son adımın atılabilmesi için fiyatların düşmesi gerektiğine inanıyor.

"Tüketicilerin benimseyebileceği uygun bir fiyat noktasında 8K ekranlara ve 8K TV'lere sahip olmamız gerekiyor. Ancak bu da oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşiyor."

Görüntüleme deneyimi

Evdeki F1 izleyicisi için işleri daha iyi hale getirmek sadece görüntülerin daha iyi kalitede olmasıyla ilgili değil.

Bir diğer kritik gelişme de gecikme. Şu anda pistteki taraftarlar pist kenarındaki ekranları izlerken 1,5 saniyelik bir gecikme yaşıyorlar.

Evde izleyenler içinse görüntüler FOM'un kamera operatörleri tarafından yakalandıkları andan itibaren altı ya da yedi saniyelik bir gecikmeyle geliyor. (Bu sayı internet üzerinden izleyenler için daha büyük oluyor)

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Karun Chandhok, Sky Sports F1, Red Bull Racing Takım Müdürü Jonathan Wheatley ile pit duvarında röportaj yapıyor

Tata, TV görüntülerinin mümkün olduğunca canlıya yakın olması için bu gecikmeyi azaltmanın yollarını değerlendiriyor.



Ponda, "Yatırımlarımız her zaman binlerce kilometre öteye giden canlı içeriğin fazladan bir saniyesini, yarım saniyesini ve hatta milisaniyesini nasıl kısaltabileceğimiz üzerine oldu."

"Gecikmeyi azaltmak bir dizi şeyi içeriyor. Daha iyi donanımlarla çalışmak ve bilgisayarların işlem gücünü artırmak gibi. "

"Ancak gecikmeyi azaltmanın ve içerik kalitesini artırmanın yollarından biri de Edge tabanlı altyapıya yatırım yapmaktır." dedi.

Peki elde edilebilecek minimum gecikme miktarı ne olabilir?

Ponda, "Gecikmeyi, bir spor salonunun yanında durduğunuzda, gol ya da birinin bitiş çizgisini geçmesi gibi bir olayı, neredeyse aynı anda salondan gelen kalabalığın tepkisini duyarken ekranınızda görebileceğiniz kadar azalttığımız bir senaryoya bakıyoruz - ve bu yakın gelecekte olacak. Yani evet, teknoloji önemli ölçüde gelişiyor.

"Edge tabanlı dijital altyapı, ilerlemelerin çoğunun kaydedileceği yerdir. Çünkü uçta hesaplama yaptığınızda, bir veri merkezine ya da uzak bir konuma kadar gidip sonra geri dönmek zorunda kalmak yerine orada işlem yapabileceğiniz anlamına geliyor. Çok yakında ileriye giden yol bu olacak." dedi.

Fotoğraf tarafından: Jacob Niblett / Shutterstock Stüdyoları Biggin Hill FOM üretimi

Her şeyi senkronize etme

Görüntülerin TV ekranlarına ulaşmasındaki gecikme, modern F1 izlemenin en sinir bozucu yönlerinden biri olan hiçbir şeyin senkronize olmaması sorununu ortaya çıkardı.

Yarış görüntülerini ekranda izliyor, yorumları radyodan alıyor ve telefonunuza veri ekranlarını yüklüyorsanız, bu üç unsur nadiren birbiriyle bağlantılı oluyor.

Canlı dereceler, yorumcu size ne olduğunu söylemeden kısa bir süre önce bir liderlik değişikliği gösterebilir ve ekranların bunu göstermesi için hâlâ birkaç saniye geçmesi gerekir.

Bu pek çok taraftarın yaşadığı bir sıkıntı ama Ponda'ya göre bu durum, yakında geçmişte kalabilir.

"Şu anda ana ekran veya TV ekranı, dijital ekranlar - yani dizüstü bilgisayarlar, tabletler, cep telefonları - ve mekanlardaki ekranlarda tüketilen içeriğin çoğu senkronize değil."

"Bunun nedeni, teknolojinin çeşitli içerik tüketim modları arasında oldukça parçalı olması."

"Bu nedenle, bizim deyimimizle senkronize bir deneyim sunmak için önde gelen dijital oyunculardan bazılarıyla birlikte çalıştık; ekran ne olursa olsun - bir mekanda aynı anda hem pist kenarındaki ekrana, hem dijital ekrana hem de birincil ekrana bakıyor olabilirsiniz - hepsi senkronize olacak."

"Bu deneyimi sunmak için gerekli teknoloji bugün mevcut. Ve bence bu ileriye dönük bir yol olacak, böylece insanlar çeşitli ekranlarda senkronize video tüketimine sahip olabilecekler."