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Formula 1 Haberler

Horner: "Hamilton umarım devam eder fakat seçim kendisinin"

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, Şef Editör

Red Bull patronu Christian Horner, Lewis Hamilton'ın yeni sezonda da gridde kalmasını umuyor.

Horner: "Hamilton umarım devam eder fakat seçim kendisinin"
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Lewis Hamilton, 2021 şampiyonluğunu tartışmalı şekilde kaybettiği Abu Dhabi Grand Prix'sinden bu yana herhangi bir açıklamada bulunmadı ve geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

2021 yılında Mercedes ve Red Bull, kıyasıya bir rekabet içerisine girerken, diğer yanda Max Verstappen ve Lewis Hamilton da tekerlek tekerleğe savaştılar.

Michael Masi'nin aldığı kararlarla kaybettiği şampiyonluğun ardından Hamilton'ın emekli olabileceği düşünülse de, Red Bull patronu Christian Horner bunun olmamasını umuyor.

Hint televizyon kanalı World is One News'e (WİON) konuk olan Horner, "Elbette Lewis'in bu yıl da yarışmaya devam etmesini umuyorum."

"Hâlâ inanılmaz derecede iyi performans sergiliyor ve geçen sezon hem Max hem de Lewis tamamen ayrı bir sınıftaydı."

"Fakat sonunda bu, onun tercihi, kendi kariyeri ve her şey kendisine bağlı. Eminim kendisine en uygun olanı ve yapmak istediği şeyi seçecek."

"Bunu yapmak bizim işimiz değil." dedi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing, Lewis Hamilton, Mercedes, and Nikita Mazepin, Haas F1, on the grid

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing, Lewis Hamilton, Mercedes, and Nikita Mazepin, Haas F1, on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Abu Dhabi GP sonrası neden Mercedes patronu Toto Wolff'la konuşmaya çalıştığı sorulduğunda Homer şöyle dedi:  "Bu, zor ve rekabetçi bir yıldı fakat sonunda saygı olması gerekiyor."

"Geçen sezon, uzun, zor ve sert bir sezon oldu. Bu yüzden yarışın ardından Toto'yu görmeye gittim. Ne yazık ki ortalıkta yoktu. Fakat Lewis ve babasıyla konuştum."

"Sonunda biz burada bir sporun içerisindeyiz, kimsenin hayatını kurtarmıyoruz”"

"Sürekli aynı takım ve aynı sürücü kazanırsa, sporun çekiciliği azalır. Fakat geçen yılki sezon, iki takımın ve iki sürücünün birbirleriyle yoğun bir savaş vermesi ve her yarışta neredeyse eşit seviyede mücadele etmesi sayesinde son 30 veya 40 yılın en iyilerinden birisiydi."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool

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