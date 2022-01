Horner: "Hamilton umarım devam eder fakat seçim kendisinin"

Lewis Hamilton, 2021 şampiyonluğunu tartışmalı şekilde kaybettiği Abu Dhabi Grand Prix'sinden bu yana herhangi bir açıklamada bulunmadı ve geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

2021 yılında Mercedes ve Red Bull, kıyasıya bir rekabet içerisine girerken, diğer yanda Max Verstappen ve Lewis Hamilton da tekerlek tekerleğe savaştılar.

Michael Masi'nin aldığı kararlarla kaybettiği şampiyonluğun ardından Hamilton'ın emekli olabileceği düşünülse de, Red Bull patronu Christian Horner bunun olmamasını umuyor.

Hint televizyon kanalı World is One News'e (WİON) konuk olan Horner, "Elbette Lewis'in bu yıl da yarışmaya devam etmesini umuyorum."

"Hâlâ inanılmaz derecede iyi performans sergiliyor ve geçen sezon hem Max hem de Lewis tamamen ayrı bir sınıftaydı."

"Fakat sonunda bu, onun tercihi, kendi kariyeri ve her şey kendisine bağlı. Eminim kendisine en uygun olanı ve yapmak istediği şeyi seçecek."

"Bunu yapmak bizim işimiz değil." dedi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing, Lewis Hamilton, Mercedes, and Nikita Mazepin, Haas F1, on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images