Gasly: "Tsunoda artık F1'i daha çok ciddiye alıyor"
AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın artık Formula 1'i daha çok ciddiye aldığını ve birlikte çalışabildiklerini söylüyor.
2021 sezonunda AlphaTauri ile F1'e giriş yapan Yuki Tsunoda, çaylak sezonunda kazaları ve sinirli radyo mesajlarıyla dikkat çekerken, puan durumunda da takım arkadaşının tam 78 puan gerisinde kaldı.
Ancak bu sezon daha zayıf bir araca rağmen daha istikrarlı bir performans sergileyen ve sezonuna 10 üzerinden 7 puan veren Japon pilot, yavaş yavaş sinir problemlerinin de üstesinden gelmekte.
Autosport/Motorsport.com'a konuşan Gasly, takım arkadaşının yaşadığı değişimin ve benimsediği yeni yaklaşımın kendini fazlasıyla belli ettiğini düşünüyor.
Gasly, "[Tsunoda] artık Formula 1'i daha ciddiye alıyor, zaten doğru olan da bu."
"Söylediklerine göre, onun bu sporun gerektirdiği özveri ve adanmışlığı göstermesinde etkim bulunmaktaymış."
"Sanırım bu yıl bir takım olarak çalışıyoruz, geçen yıl daha kopuk bir ikiliydik, nitekim fazla tecrübeli isimler değildik, kendisi de sporda oldukça yeniydi."
"Bu yıl, sahip olduğumuz aracı geliştirmemiz ve birlikte çalışabilmemiz için yapmamız gereken şeyler hakkında net fikirlere ve daha net geri bildirimlere sahip olduğunu düşünüyorum." dedi.
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, battles with Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Tsunoda'nın karakterini yorumlayan Gasly, "Çok komik birisi."
“Dilinin kemiği yok -ki bunu takdir ediyorum- ve bizi oldukça eğlendiriyor. Aklından geçen her şey 0.1 saniye sonra ağzından çıkıyor."
"O da söylediklerini düşünüyor ve muhtemelen çoğu zaman söylediği şeylerden pişman oluyor! Bu onu çok komik birisi yapıyor."
AlphaTauri şu anda Gasly ve Tsunoda'nın paketle ileriye doğru büyük bir adım atmakta zorlanmasının ardından Fransa Grand Prix'sine getirdiği araç güncellemesini tam olarak anlamak için çalışıyor.
Yeni kurallara uyum sağlayamayan ve ciddi oranda gerileyen AlphaTauri, yaz arasını Fransa GP'sine getirdikleri güncellemeleri anlamaya çalışarak geçiriyor -bu büyük önem taşımakta, nitekim takım, Gasly'nin beşinci olduğu Azerbaycan GP'sinden bu yana puan alamadı."
Tsunoda hakkında Gasly'nin düşüncelerine katılan AlphaTauri teknik direktörü Jody Egginton, "Pilotların öğrenmesi gereken çok fazla bilgi var ve bunlar her zaman hemen uygulanmıyor."
"Herhangi bir tür zor veya teknik alıştırmada olduğu gibi, her şey uygulandıkça mükemmelleşir. Yuki artık bir şeyleri anlamaya başladığı için kendi kafasında da bir şeyleri şekillendirebiliyor."
"Ayrıca araçta ne istediği konusunda daha iyi fikirler ediniyor. -ki bu, herhangi bir pilot için zaman alır.” dedi.
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AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın artık Formula 1'i daha çok ciddiye aldığını ve birlikte çalışabildiklerini söylüyor.