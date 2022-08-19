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Mercedes, 2022'de yaşadığı zorluklara rağmen araç konseptini neden korudu?

Mercedes, 2022 sezonunun başında yaşadığı sıkıntılara rağmen mevcut araç konseptini korumayı tercih etti çünkü takım, başka konseptleri takip ederek ancak bir yere kadar ulaşabileceğini düşünmüş.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Abdullah Çelik
Mercedes, 2022'de yaşadığı zorluklara rağmen araç konseptini neden korudu?
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Mercedes, yeni kuralların hayata geçtiği 2022'nin ilk yarısında Red Bull ve Ferrari ile düzenli olarak mücadele etmenin gerisinde kaldı ve özellikle ilk yarışlarda dalgalanma sorununu aşırı yaşadı.

Takım, zeropod adı verilen oldukça küçük bir sidepod tasarımıyla diğer takımların tamamından farklı bir yolda ilerledi. Sezonun ilk yarışlarında Mercedes'in bu tasarımı bırakıp bırakmayacağı çok fazla konuşulsa da, takım yarışlar ilerledikçe aracı ve yaşadığı sorunları daha iyi anlamaya başladı ve bu sayede George Russell, Macaristan'da takıma ilk pole pozisyonunu kazandırdı.

Mercedes'in Pist Üstü Mühendislik Direktörü Andrew Shovlin, Mercedes'in kısa vadeli düşünerek pistteki en hızlı aracı kopyalamayı tercih etmediğini, bunun yerine uzun vadeli düşünerek inandığı konsepti koruduğunu söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Shovlin, "Bir set kurallarla uzun vadeli geleceğe bir ekip olarak baktığınızda, onları anlamıyorsanız, kopyalamak sizi sadece belli bir yere kadar götürür."

"Araç aerodinamiğinin en hassas parçaları, aracın altında yer alıyor. Yani en az kopyalayabileceğiniz şey, en önemli şeyler."

"Dar karoser yapısı konseptinin medyada, muhtemelen takım içerisinde konuşulduğundan daha fazla konuşulduğunu söyleyebilirim."

"Ancak kendi fikirlerimize, bir tür sevgiyle bağlı kalmadık." dedi.

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Shovlin, Mercedes'in yüzleştiği sorunların, özellikle bütçe sınırı nedeniyle hızlı bir şekilde karoser yapısını değiştirip diğer tasarımları kopyalayarak çözülemeyeceğini söyledi.

Shovlin, "Kaynakları nereye harcadığımız konusunda çok dikkatli olmamız lazım ve yapmak istemediğimiz şey, hazırlaması dört ila altı hafta sürebilecek bir projeye girişmekti."

"Adım adım ilerleyip arabada yaptığımız şey tüm araçlarımızla ve tüm beklentilerimizle anlamlı mı olduğunu kontrol etmek istedik."

"Çünkü, fiziksel olarak farklı görünen ve bizi gridde bir anda hızlandırabilecek bir şey için tüm umutlarımızı harekete geçirmek yerine, sadece arabada bir değişiklik yapıp beklenen etkiyi elde edip edemeyeceğimizi görmek için gelişim sürecinin ilk adımlarında neredeyse parmak uçlarında ilerledik." dedi.

Mercedes, bu sene mevcut konseptini korusa da gelecek sene takımların çoğunun uyguladığı Red Bull tarzı konsepte geçiş yapmayı reddetmiyor.

Takım Patronu Toto Wolff, Mercedes için bu konuda belli bir konsept tercihi olmadığını, mümkün olan en hızlı aracı yapmak istediklerini söyledi.

Wolff, "Başka birisini asla kopyalamayacağız ancak diğer araçlarda daha iyi olduğunu düşündüğümüz şeyler görebiliriz."

"Dolayısıyla bu temel sorular şu anda tartışılıyor ve Eylül'e kadar o sorular yanıtlanacak." dedi.

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