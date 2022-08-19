Audi ile anılan Sauber, Alfa Romeo için en iyisini yapmaya devam edecek

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Volkswagen Grubu, 2026'dan itibaren uygulamaya koyulacak yeni motorlar döneminde Porsche ve Audi ile F1'e girmeyi planlıyor. 2026 F1 motor kurallarının kesinleşmesinin ardından artık VW Grubu'nun duyuruları bekleniyor.

Porsche'nin Red Bull F1 takımının %50 hissesini satın alması beklenirken, Audi'nin mevcut bir takımla anlaşması ve onun, şu anda Alfa Romeo adıyla yarışan Sauber olması bekleniyor.

Alfa Romeo CEO'su Jean-Philippe Imparato, geçen ay yaptığı açıklamada bu ihtimalin farkında olduklarını ancak kendi birliktelikleri konusunda bir endişelerinin olmadığını söylemişti.

Imparato'nun açıklamalarına cevap olarak Vasseur, "Onlarla kurduğumuz ilişki için ok mutluyum çünkü onlar sadece sponsor değiller. Biz partneriz ve birlikte projeler geliştiriyoruz."

"Her şeyin üstünde, bir uçta Alfa Romeo [ve] Stellantis ile diğer uçta takım arasındaki ilişki çok, çok iyi."

"Günümüzde aldığımız iyi sonuçların, birlikte çalışmamız sayesinde olduğunu ve onların bize başka partnerler bulma konusunda yardımcı olduklarını düşünüyorum. Bu birliktelikten gerçekten keyif alıyorum." dedi.

Audi F1 car render Photo by: Camille Debastiani

Imparato'ya göre Sauber ve Alfa Romeo'nun 2023'te de birlikte devam edebilmesi için anlaşmaya varıldı ancak henüz resmi açıklama yapılmadı.

Audi'nin McLaren, Williams ve Aston Martin'i almayı da düşündüğü söyleniyordu ancak en olası adayın artık Sauber olduğu düşünülüyor.

Vasseur, 2026'yı konuşmak için erken olduğunu vurguladı.

Yaz tatilinden önce konuşan Vasseur, "Öncelikle motor konusundaki durumun netleşmesi gerekiyor."

"Tabii ki onlar padoktaki herkesle görüşecektir. Onlar kendi işlerini yapacaklar. Motor konusunda bir doğrulama olduğunda, muhtemelen görüşmeler başlayacaktır."

"Ancak en önemlisi bugün Alfa Romeo ile bir projeye sahip olmamız. Her şeyi karıştırmak istemiyorum. Alfa Romeo'ya en iyisini vermek istiyorum." dedi.