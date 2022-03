Gasly, en geç 2024 yılına kadar Red Bull Racing'e dönmeyi umuyor

Haberi dinle

Şu noktada Red Bull Racing'in iki koltuğundan birisi hakkında spekülasyon yapmaya gerek yok. Çünkü Max Verstappen, geçen hafta Avusturyalı ekiple yeni kontrat imzaladı. Bu da en az 2028 sonuna kadar Milton Keynes merkezli takımla devam edeceği anlamına geliyor. Fakat bu yılın ardından Verstappen'in takım arkadaşının kim olacağı belirsiz.

Sergio Perez bu yıl Red Bull Formula 1 takımıyla ikinci sezonuna başlayacak ve geçen yıl sadece bir yıllık kontrat imzaladı. Bu yıl herkesin yeni araca sahip olduğu göz önüne alındığında, takımın sürücü kadrosunu koruması sürpriz olmadı. Perez, şüphesiz takımda kalmayı hedefleyecek fakat Meksikalı sürücünün 2023 için ciddi bir rakibi var: Pierre Gasly.

Fransız sürücü, 2019'da yarım sezon Red Bull'da mücadele etmiş fakat Verstappen karşısında varlık gösterememişti. Ardından koltuğunu Alex Albon'a kaybetti ve o günden bu yana AlphaTauri/Toro Rosso'da yarışıyor.

Gasly geçen sezon güçlü bir performans sergiledi, bu nedenle ana takıma geri dönüp dönmeyeceği hakkında tartışmalar var. Gasly'nin Red Bull ile olan anlaşması 2023 sonuna kadar devam ediyor. Fransız sürücü, eğer 2023 veya 2024'te bu fırsatı bulamazsa, Avusturyalı marka ile yollarını ayıracağını ima ediyor.

Gasly, sadece Motorsport.com'a verdiği röportajda, "Helmut Marko bunu zaten söyledi; 2022'nin ardından kontratımın bitmesine sadece bir yıl kaldığı sır değil."

"O zaman her şey benim için netleşecek: Ya Red Bull'a adım atarım ya da atmam. O noktadan sonra ne olacak, bunu konuşmak için çok erken. Şu an sadece bu yıla odaklanıyorum ve her şey iyi gidiyor. Fakat tabii ki galibiyet için savaşabileceğim hızlı bir araçta olmak istiyorum. Benim için önemli olan tek şey bu."

"Formula 1'de yarışlar kazanmak istiyorum ve bunu yapmama izin verecek bir araca ihtiyacım var. Doğru zaman geldiğinde bunu Helmut ile tartışacağız.” dedi.

Gasly, 2022'de mükemmel bir sezon daha geçirebileceği konusunda iyimser.

26 yaşındaki sürücü, "Bu konuda kendime güveniyorum. Artık çevremde olan insanlardan çok memnunum."

"Mühendislerimden, takım olarak çalışma şeklimizden ve takım içinde taşıdığım sorumluluklardan çok memnunum."

"Şu anda çok rahat olduğumu söylemeliyim. Kariyerimin bir sonraki adımı açısından önemli bir yıla girdiğimi biliyorum."

"Geçen yıl harikaydı ve bu yıl da en azından aynısını hatta daha fazlasını yapmayı umuyorum. Bu takımı gridde olabildiğince ileriye taşımak istiyorum. Bu benim kişisel hedefim.” dedi.

Gasly, kariyerinde çok önemli bir yılda olduğunu söylemesine rağmen baskı hissetmiyor.

“Hayır, geçmiş yıllarda yaptığımın aynısını yapmam gerektiğini biliyorum. Sadece performansımı sürdürmek, takımı ileriye taşımak ve onları doğru yöne götürmek zorundayım. Bu durum için gerçekten heyecanlıyım. Umarım hızlı bir aracımız olur. Şu anda asıl mesele bu."