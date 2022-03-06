Verstappen: "Şampiyonluğumun parıltısını azaltma çabalarını umursamıyorum"

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Max Verstappen, geçtiğimiz sezonun son yarışı olan Abu Dhabi'de 2. sırada mücadeleye devam ederken, Nicholas Latifi'nin kazası sonrasında kaybedeceği hiçbir şey olmadığına kanaat getirerek yeni lastikler için pite girdi.

Yarış direktörü Michael Masi'nin yarışın son turunda güvenlik aracını içeri alması ve Verstappen ile Hamilton arasındaki pilotlara turlarını geri alma izni verilmesi sonrası büyük avantaj elde eden Hollandalı pilot, hızlı bir atak ile liderliği alarak yarışı kazandı. Bu sonuç, Verstappen'in dünya şampiyonu olduğu anlamına geliyordu.

Son turda şampiyonluğu kaybeden Hamilton ise kararın Verstappen ile "hiçbir alakası olmadığını" belirtirken, Max'ın sadece o şartlar altında herkesin yapacağı şeyi yaptığını da sözlerine ekledi.

Bazı Formula 1 hayranları halen Hamilton'ın şampiyonluğu "manipülatif bir şekilde" kaybedişinden dolayı öfkelerini dile getirmeye devam etmekteler. Fakat bu eleştiriler Verstappen'in ilk şampiyonluğuna dair düşüncelerini asla etkilemiyor.

De Telegraaf'a konuşan Verstappen, "Elbette eleştiriler olacaktır. Fakat beni iyi tanıyorlarsa eleştirilerin umurumda olmayacağını da biliyorlardır. Günün sonunda, unutulmaz bir Formula 1 sezonuydu."

“Kaybeden takımın şampiyonluğunuzun parlaklığını azaltmaya çalışması anlaşılır. Öyle ya da böyle, kazanan tarafta olmanın halen çok iyi hissettirdiğini garanti edebilirim." dedi.

Formula One World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: FIA

Tüm hafta sonu boyunca süregelen gerilim ortamı, Formula 1 tarihindeki en dramatik şampiyonluk finallerinden birinin arka planını oluşturan faktörlerden birisiydi. Verstappen, bunun ara sıra hala aklına geldiğini itiraf ediyor.

Hâlâ yarışı düşünüp düşünmediği sorulduğunda son şampiyon, "Bazen. Fakat o kadar yoğun bir haftaydı ki, geriye dönüp baktığımda o haftaya dair her şeyden zevk almıyorum. Aynı zamanda o dönemki gerginlik hissini de geri getiriyor. Daha sonra iyi anıların tadını çıkarıyorum. Ve hayır, bununla ilgili kabuslarım yok. Her şeyin bittiği anları düşünmeyi tercih ediyorum.” dedi.

Verstappen, şampiyonlukla ilgili olarak, yalnızca Abu Dhabi'yi izlemiş olabilecek taraftarların, sezonun tamamına dair çarpık bir bakış açısına sahip olabileceğini ve sadece güncel puan durumu üzerine yorumlar yapmış olabileceklerini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Hollandalı pilot, tüm sezona geniş bir açıdan bakıldığında, şampiyonluk savaşının normal şartlar altında son yarışa kalmaması gerektiğini ve zaferi kazanma biçiminin şampiyonluğun değerini azaltmadığını söyledi.

"Şampiyonluk, son yarışta alınan bir kararla değil, tüm sezon gösterilen performansla kazanılır. Şampiyonluğu kesinlikle hak ettiğimi düşünüyorum.”

"Sadece son yarışı izleyenler olabilir ve onlar, şanslı olduğumu düşünebilirler. Fakat normalde o şampiyonluğu çoktan elde etmiş olmalıydım."

"Başka bir aracın temasıyla iki kez büyük miktarda puan kaybettim, Bakü'de ise lider giderken lastiğim patladı. Tüm bu kötü şans son yarışta kayboldu."