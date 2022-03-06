Bottas: "Kendimin en iyi versiyonu olmaya hazırım"

Haberi dinle

Bottas, beş sezonun, beş takımlar şampiyonluğunun ve 10 yarış galibiyetinin ardından geçtiğimiz sezonun sonunda Mercedes'ten ayrıldı. Fin pilot, bu sezondan itibaren Alfa Romeo ile yarışacak.

Mercedes, yaz arasında Bottas ile sözleşme yenilemek yerine üç sezondur Williams'ta mücadele etmekte olan genç pilotları George Russell ile anlaşmayı tercih etmişti. Serbest kalan Bottas'ta böylece kendisine uzun vadeli bir sözleşme öneren Alfa Romeo ile anlaşmıştı.

Geçtiğimiz yıl Motorsport.com'a verdiği bir demeçte Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, Hamilton'ın "gölgesinde" olmayacak bir Bottas'ın çok daha iyisini sunabileceğini düşündüğünü söylemişti.

Bottas, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Barcelona testlerinde ilk kez Alfa Romeo'nun 2022 aracı C42'nin direksiyonuna geçti. İlk sürüşün ardından Bottas, "halen yapacak birçok şeyi olduğunu ve spora katkıda bulunmaya devam etmek istediğini" söyledi.

Bottas, "Bir pilot olarak, bunu istediğiniz sürece öğrenmeye devam edebilirsiniz."

"Ben de elbette her zaman daha iyi olabileceğim alanlara bakıyorum. Başka birisi olmak için çok fazla çaba sarf etmek yerine, kendimin en iyi versiyonu olabileceğimi gerçekten hissediyorum.” dedi.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 Photo by: Alfa Romeo

F1'deki 10. senesine giren Bottas, artık gridin en deneyimli sürücülerinden birisi. Bottas buna rağmen bu sezon için kendisini Alfa Romeo'nun tek lideri olarak görmediğini söyledi.

Bottas, "Bu işte beraberiz, ben böyle hissediyorum."

"Tabii ki takıma fayda sağlayabilecek deneyimlere sahip olduğumu düşünürsem, gittiğimiz yola rehberlik edebilirim. Fakat günün sonunda, Guanyu, Robert [Kubica, yedek sürücü] ve tüm ekiple birlikte bu işin içindeyiz."

"Başlangıç için güzel bir atmosfer yakaladık. Burada olmaktan çok mutluyum ve bu fırsat için ekibe teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Bottas, Barcelona testlerinde araçtaki dayanıklılık sorunlarından dolayı en az mesafe kaydeden sürücü oldu. Fin pilot, yeni sezon öncesi "yapılması gereken birçok şey" olduğunu kabul ediyor.

Bottas'ın yeni C42 ile yeterli mesafe kullanması için bir sonraki fırsatı, 10-12 Mart arasında gerçekleştirilecek Bahreyn testlerinde olacak.