Fren sorunu yaşayan Perez: "Yapmamız gereken bazı işler var"

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Sergio Perez, ilk antrenman seansında 10. en iyi zamanın sahibi olurken, ikinci antrenman seansında 7. olabildi.

Meksikalı pilotun turu Verstappen'den 1 saniye yavaş kaldı ve bundan ötürü kendisi için pek de parlak bir cuma günü değildi.

Seansın ardından açıklamalarda bulunan Perez, çok mutlu değildi ve yapmaları gereken işler olduğunu dile getirdi.

Perez, “Yeniden piste çıkmak güzeldi. Fakat bu gece ayar tarafında doğru noktayı bulmak adına yapmamız gereken bazı işler var."

"Her iki araçla da farklı ayarlar kullandık, bu yüzden şimdi verilere bakmamız ve yarın için en iyi şeyleri bir araya getirmemiz gerekiyor."

"Bence sıralama turları öncesindeki tek faydalı seans buydu. Artık kimin nerede olduğunu görmek ilginç olacak." dedi.

Meksikalı pilot, araç içerisindeki hissiyatı sorulduğunda şöyle dedi: ”Lastik aşınması anlamında öğrenme süreci hâlâ devam ediyor. Uzun sürüşlerde frenlerle ilgili bazı sorunlarımız da var. Yani önümüzde yapılması gereken işler var."

Bahreyn'deki ilk günün ardından ilk onda altı farklı takım yer alıyor.

Perez, "Evet, gerçekten çok yakın görünüyor. Yarış bence daha da yakın olacak ve bu yüzden her alanda bir savaş göreceğiz." dedi.

Son olarak Mercedes'in hızına şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda, "Yarın üçüncü bölümde daha iyi bir tabloya sahip olacağız. Kimin nerede olduğunu o zaman göreceğiz." yanıtını verdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images