Hulkenberg: "Nerede başladığımıza bakarsak oldukça iyi bir gündü"

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Alman sürücü, Sebastian Vettel'in Covid-9 testinin pozitif çıkmasının ardından perşembe gecesi Bahreyn'e geldi.

Hulkenberg, birinci antrenman seansını 14. ve ikinci antrenman seansını takım arkadaşı Lance Stroll'den 0.103 saniye geride 17. sırada tamamladı.

Hulkenberg, "Bu sabah sıfırdan başladım ve oldukça iyi alışabildim."

"Elbette her zaman daha fazla gelişebilirsiniz. Bu gece her şeyi öğreneceğiz ve inceleyeceğiz."

"Bugün aşırı bilgi ve veri yüklemesi oldu. Aynı zamanda duygu yüklüydü. Ancak F1 aracında olmak, hızı ve G kuvvetini yeniden hissetmek eğlenceliydi."

"Yani kesinlikle keyif aldım ve geri kalanını heyecanla bekliyorum." dedi.

Hulkenberg, AMR22'nin sürüş stilinin beklediğinden daha farklı olduğunu söyledi.

"Ne kadar farklı olduğuna ve özellikle lastiklerin hissine şaşırdım. Buna alışmam biraz zaman aldı ve almaya devam edecek."

"Frenleme de lastiklerle birlikte araca uyarlanmış durumda. Kesinlikle farklılar."

"Aracın sürüşü bir anlamda her zaman aynı. Ancak farklılıklar detaylarda bulunuyor."

"Benim için en büyük farklılık lastikler, lastiklerin hissi ve dar yanaklar. Bence oldukça farklılar."

Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Hulkenberg, bugün kaydettiği ilerlemeden memnun olduğunu söyledi.

Alman pilot, "Aracın hissinden oldukça memnunum, gün içerisinde bunu geliştirebildim ve araca uyum sağladım."

"Nerede başladığımıza ve elimizdeki zamana bakılırsa oldukça iyi bir gündü. Bugünden beklentim araçta güven bulmak ve olabildiğince rahat hissetmekti. Bence bunu başardım."

"Ancak cuma günleri antrenman yapılıyor. Sadece kendi başına sürüyorsun ve taze lastiklerin oluyor. Bu açıdan hafta sonunun en kolay günü." dedi.

Hulkenberg, aracı sürmeden önce Vettel ile iletişime geçtiğini doğruladı.

"Dün konuştuk. Nelere dikkat etmem ve aracı nasıl sürmek gerektiği konusunda geri bildirim verdi."

"Bu her zaman iyi bir şey ama pilot olarak araca binmeniz ve hissetmeniz gerekiyor. Bugün de bunu yaptık."

Takım arkadaşı Stroll ise araçta daha fazla şey bulunabileceğini söyledi.

Stroll, ikinci antrenmandaki tur zamanı hakkında, "Bunun temsili olduğunu düşünmüyorum."

"Yumuşak lastikte iyi bir sürüş yapamadık, 11. virajda dışarı çıktım."

"Bu nedenle çok daha fazla potansiyel olduğunu düşünüyorum. Neresi üzerinde çalışmamız gerektiğini biliyoruz ama araç oldukça iyi hissettiriyor." dedi.