Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / FIA Galası'na gitmeyen Hamilton, FIA'ya 50.000 euro bağışladı
Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Hamilton: "Sorunlarımız geçen seneye kıyasla çok daha büyük"

Lewis Hamilton, şu an yaşadıkları sorunların, 2021 testlerinde yaşadıkları sorunlara kıyasla "çok ama çok daha büyük olduğunu" düşünüyor.

Ekleyen:
Hamilton: "Sorunlarımız geçen seneye kıyasla çok daha büyük"
Haberi dinle

Hamilton, ikinci antrenman seansını lider Max Verstappen'in 1.2 saniye arkasında 9. sırada tamamladı. Hamilton'ın takım arkadaşı George Russell ise Verstappen'in 0.6 sn arkasında dördüncü olabildi. 

İkinci antrenman seansı, Hamilton için sorunlarla doluydu. 

İngiliz pilot, ön frenlerinde ve DRS'sinde sorun yaşadı. Bunlara ek olarak dalgalanma sorunu da Hamilton'a yardımcı olmadı. 

Dalgalanma sorunu hâlâ çözülemedi ve W13'te etkisini göstermeye devam ediyor. Mercedes, bu sorunu çözmek adına birçok taban denedi ancak dalgalanma sorunu çözülemedi. 

İlgili içerikler:

Takım, özellikle de yarış temposunda rakiplerinin daha da gerisinde olduğunu düşünse de bazıları da Mercedes'in blöf yaptığını ve hız sakladığını öne sürmekte. 

Mercedes, 2021 sezonunun kış testlerinde de ciddi sorunlar yaşıyordu ancak sonrasında bu sorunları çözebilmişlerdi ve Markalar Şampiyonu olmuşlardı. 

Geçtiğimiz sene Bahreyn testlerinde yaşadıkları sorunlarla bu sezonun başında yaşadıkları sorunları karşılaştırması istenen Hamilton, bu sezon "çok ama çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya olduklarını" belirtti. 

7 kez dünya şampiyonu pilot, "Geçtiğimiz sene küçük problemlerimiz vardı. Bu seneye kıyasla küçük sorunlar vardı, çok ama çok daha küçük sorunlar [vardı]. Bu sene ise daha büyük sorunlarla karşı karşıyayız."

"Bu sorunları düzeltmek için yaptığımız her şey, bu sorunları gerçekten düzeltmiyor. Yani görünen o ki kısa süreli çözümlerden çok, uzun vadeli çözümler olacak." dedi. 

Ayrıca okuyun :

Hamilton'a ardından, "Russell ile farklı araç ayarları mı kullanıyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Hamilton, "Russell'ın aracına bakmıyorum." dedi. 

Bunun üzerine "Russell ile farklı şeyler denemiyor musunuz?" sorusu soruldu. Hamilton bu soruyu şöyle yanıtladı: "Evet deniyoruz ama onun neler yaptığını takip etmedim. Kendi cephemdeki sorunları çözmeye odaklandım." 

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
FIA Galası'na gitmeyen Hamilton, FIA'ya 50.000 euro bağışladı
Önceki haber

FIA Galası'na gitmeyen Hamilton, FIA'ya 50.000 euro bağışladı
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Can Çarpıcı
Russell: "Alfa Romeo ile AlphaTauri bile bizim tempomuzda, hatta daha hızlılar" Bahreyn GP
Formula 1

Russell: "Alfa Romeo ile AlphaTauri bile bizim tempomuzda, hatta daha hızlılar"

Bahreyn GP 2. antrenman: Verstappen, Leclerc'in 0.087 sn önünde ilk sırada Bahreyn GP
Formula 1

Bahreyn GP 2. antrenman: Verstappen, Leclerc'in 0.087 sn önünde ilk sırada

Ferrari'nin Bahreyn GP'ye getirdiği difüzör güncellemesi Bahreyn GP
Formula 1

Ferrari'nin Bahreyn GP'ye getirdiği difüzör güncellemesi

Son Haberler

Hamilton: "Sorunlarımız geçen seneye kıyasla çok daha büyük"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Sorunlarımız geçen seneye kıyasla çok daha büyük"

FIA Galası'na gitmeyen Hamilton, FIA'ya 50.000 euro bağışladı
Formula 1 Formula 1

FIA Galası'na gitmeyen Hamilton, FIA'ya 50.000 euro bağışladı

McLaren, Bahreyn'deki tempo eksikliği karşısında şaşkın
Formula 1 Formula 1

McLaren, Bahreyn'deki tempo eksikliği karşısında şaşkın

Leclerc: "Umarım pole pozisyonu için savaşabiliriz"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Umarım pole pozisyonu için savaşabiliriz"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.