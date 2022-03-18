Hamilton: "Sorunlarımız geçen seneye kıyasla çok daha büyük"

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Hamilton, ikinci antrenman seansını lider Max Verstappen'in 1.2 saniye arkasında 9. sırada tamamladı. Hamilton'ın takım arkadaşı George Russell ise Verstappen'in 0.6 sn arkasında dördüncü olabildi.

İkinci antrenman seansı, Hamilton için sorunlarla doluydu.

İngiliz pilot, ön frenlerinde ve DRS'sinde sorun yaşadı. Bunlara ek olarak dalgalanma sorunu da Hamilton'a yardımcı olmadı.

Dalgalanma sorunu hâlâ çözülemedi ve W13'te etkisini göstermeye devam ediyor. Mercedes, bu sorunu çözmek adına birçok taban denedi ancak dalgalanma sorunu çözülemedi.

Takım, özellikle de yarış temposunda rakiplerinin daha da gerisinde olduğunu düşünse de bazıları da Mercedes'in blöf yaptığını ve hız sakladığını öne sürmekte.

Mercedes, 2021 sezonunun kış testlerinde de ciddi sorunlar yaşıyordu ancak sonrasında bu sorunları çözebilmişlerdi ve Markalar Şampiyonu olmuşlardı.

Geçtiğimiz sene Bahreyn testlerinde yaşadıkları sorunlarla bu sezonun başında yaşadıkları sorunları karşılaştırması istenen Hamilton, bu sezon "çok ama çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya olduklarını" belirtti.

7 kez dünya şampiyonu pilot, "Geçtiğimiz sene küçük problemlerimiz vardı. Bu seneye kıyasla küçük sorunlar vardı, çok ama çok daha küçük sorunlar [vardı]. Bu sene ise daha büyük sorunlarla karşı karşıyayız."

"Bu sorunları düzeltmek için yaptığımız her şey, bu sorunları gerçekten düzeltmiyor. Yani görünen o ki kısa süreli çözümlerden çok, uzun vadeli çözümler olacak." dedi.

Hamilton'a ardından, "Russell ile farklı araç ayarları mı kullanıyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Hamilton, "Russell'ın aracına bakmıyorum." dedi.

Bunun üzerine "Russell ile farklı şeyler denemiyor musunuz?" sorusu soruldu. Hamilton bu soruyu şöyle yanıtladı: "Evet deniyoruz ama onun neler yaptığını takip etmedim. Kendi cephemdeki sorunları çözmeye odaklandım."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images