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Fittipaldi: "Perez'in geri dönmesi gerekiyor"

Emerson Fittipaldi, Red Bull pilotu Max Verstappen'in bu hafta sonu güçlü olmasını bekliyor fakat Sergio Perez'in de ön tarafa dönmesini umuyor.

Szántó Dániel
Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, sezona iyi başlasa da bu performansı koruyamadı ve sezon ilerledikçe şampiyonada geride kaldı.

Son yarışlarda podyuma dahi çıkmakta zorlanan Meksikalı sürücü, yeniden ivme yakalama hedefinde. 

Wettfreunde'ye konuşan Emerson Fittipaldi, Avusturya GP öncesi Red Bull pilotları hakkında açıklamalarda bulundu.

Fittipaldi şöyle dedi: "Max momentum yakaladı ve üçüncü dünya şampiyonluğuna doğru ilerliyor. Bu yarışta özellikle motive olacağından eminim."

"Diğer tarafta Checo Perez'in başarılı olmasını istiyorum. Kendini toparlaması gerekiyor. İyi sonuçlara ihtiyacı var."

"İyi performans göstermesi gerekiyor. Her sporda olduğu motor sporlarında da insanlar üç ya da dört GP'yi değil, son Grand Prix'yi hatırlarlar."

"Yarışlarda insanların hafızası çok kısa sürelidir fakat toparlanacağına eminim. Mercedes bizi şaşırtabilir çünkü Lewis geri dönüyor ve takım olarak toparlanıyorlar."

"Fernando kesinlikle mücadelede olacak. Bu sezon birçok kez podyuma çıktı ve kendini çok iyi ve adanmış hissediyor. Takım çok zorlayacaktır."

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Ferrari orada sıralama turlarında ve yarışta güçlü olabilir. Charles Leclerc geçen yıl orada kazandı. Yani orada güçlüler."

"Avusturya heyecanlı bir yarış olabilir çünkü takımlar birbirine yaklaşıyor. Yağmur yağarsa çok şey değişebilir."

Helmut Marko da Red Bull ile çekişebilecek isimlerin Fernando Alonso ve Lewis Hamilton olduğunu söylemişti

Buna katılıp katılmadığı sorusuna Fittipaldi, "Helmut'un bakış açısını anlıyorum fakat Leclerc'in iyi bir gün geçirirse mücadele olacağına eminim."

"Kesinlikle çok hızlı. Ayrıca Lando Norris de çok hızlı.

"Bana göre Lando Norris çok hızlı bir sürücü. O ve Leclerc kesinlikle Verstappen'le savaşabilir." cevabını verdi.

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