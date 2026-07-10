Alonso: "Formula 1'i bıraktığımda ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok"

İki kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Fernando Alonso, Grand Prix kariyeriyle ilgili kararını yaz arasına yakın bir dönemde vereceğini daha önce birçok kez dile getirmişti.

İspanyol pilot ayrıca, kararının Aston Martin'in yaz arasından önceki son yarış olan Macaristan Grand Prix'sine getireceği geliştirme paketiyle bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları da reddetmişti.

Aston Martin'in yaşadığı performans sorunları ve Alonso'nun yeni nesil Formula 1 araçlarından duyduğu memnuniyetsizlik uzun süredir bilinirken, 2026 sezonunun onun son Formula 1 yılı olabileceği yönündeki söylentiler de giderek güç kazandı.

Alonso, geçen ay gerçekleştirilen İspanya Grand Prix'sindeki son yarışına çıkmış olabileceğini söyleyerek bu iddiaları daha da artırmıştı.

Ancak 44 yaşındaki pilot, Formula 1 kariyerini ne zaman sonlandırırsa sonlandırsın, sonrasında ne yapacağı konusunda henüz bir planı olmadığını belirtti.

Formula 1'de yer almadığı takdirde ne yapacağını bilip bilmediği sorulan Alonso, kısa bir yanıt verdi: "Hiçbir fikrim yok."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Silverstone'da düzenlenen medya etkinliğinde Alonso'ya, İspanya'nın kuzeybatısındaki Santiago de Compostela'ya uzanan ve güzergâhlarından biri memleketi Oviedo'dan geçen ünlü Camino de Santiago rotasını yürümeyi düşünüp düşünmediği de soruldu.

İspanyol pilot, bunu bir gün yapmak istediğini ancak henüz doğru zaman olmadığını söyledi.

"Bir gün bunu yapmayı isterim ama emekli olduktan hemen sonra olmayacak."

"Ayrıca şu anda oğlum sadece üç aylık. Onunla birlikte üç hafta boyunca İspanya'yı yürüyerek dolaşmayı düşünemem. Bu yüzden birkaç yıl beklemem gerekecek."

#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma Photo by: A.S.O.

Alonso, motor sporlarından tamamen kopmayı düşünmediğini ve gelecekte farklı kategorilerde yarışmak ya da bir Formula 1 takımında farklı bir görev üstlenmek istediğini de dile getirdi.

"Önümde kesinlikle bazı hedefler var. Bunların çoğu motor sporlarıyla ilgili."

"Bunu daha önce de birçok kez söyledim; Dakar Rallisi'ni kazanmak istiyorum."

"Farklı yarışları da kazanmak isteyebilirim. Özellikle Max Verstappen de bir gün isterse, dayanıklılık yarışlarında yeniden kendimi sınamak istiyorum."

"Yarışmayı bıraktığımda bu takımda farklı bir görevle devam etmek ve yardımcı olmak istediğimi daha önce de söylemiştim."

"26 yıldır Formula 1'in içindeyim ve takıma katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum. Şu anda muhtemelen takımın en deneyimli ikinci ya da üçüncü ismiyim."

"Takıma faydalı olabilecek birçok deneyime sahibim. Bunları evde oturup televizyon izlemek yerine takımın yararına kullanmayı tercih ederim."

Alonso, Formula 1'e 2021 yılında geri dönmeden önce de farklı kategorilerde önemli başarılar elde etmişti.

İspanyol pilot, Toyota ile 2018-19 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nı kazanırken, 2018 ve 2019'da Le Mans 24 Saat yarışını, 2019'da ise Cadillac ile Daytona 24 Saat yarışını kazandı. Ayrıca Indianapolis 500'e üç kez katıldı ve 2020 Dakar Rallisi'nde de mücadele etti.