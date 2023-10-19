Fittipaldi: "Aston Martin iki tane Alonso ile şampiyona ikincisi olurdu"

Lance Stroll'ün olası emekliliğine ilişkin söylentiler devam ediyor; Kanadalı pilotun üç kez emekli olmaya yaklaştığı ancak her seferinde babası tarafından reddedildiği söyleniyor.

Bir yandan da Kanadalı sürücüye ilişkin eleştiriler var.

Christian Fittipaldi, Aston Martin'in normal şartlar altında bu yıl daha fazla puana sahip olması gerektiğini ancak bunun Lance Stroll yüzünden mümkün olmadığını söylüyor.

Fittipaldi şöyle konuştu: "Aston Martin'de Lance yerine ikinci bir Fernando daha olsaydı, muhtemelen takımlar şampiyonasında ikinci sırada yer alıyor olurlardı."

"Bu da dördüncülükten oldukça farklı bir durum."

Nelson Piquet'ye göre Alonso ve Stroll arasındaki farklardan birisi Stroll'ün "hayatı boyunca şımartılması" olabilir.

"Bu karmaşık bir durum çünkü istediği ve ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. İhtiyacı olan her şeye bir düğmeye basarak sahip olabiliyor. Şimdi yanında Alonso var ve onu mahvediyor."

"O her zaman 'her şeye sahip' olan bir adam oldu. Diğer sürücülerin yüzde 90'ının sahip olduğu o zihinsel sertliğe kesinlikle sahip değil."

"Ayrıca 'Alonso etkisi' diye bir şey de var ki bu çok zor bir şey."

Fotoğraf: Mark Sutton Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team