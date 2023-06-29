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Williams yeni teknik direktörünü yakında açıklayacak

Williams takım patronu James Vowles, yakında yeni teknik direktörlerini açıklayacaklarını söylüyor.

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Alex Albon, Williams FW45

Williams, François-Xavier Demaison'In istifasının ardından geçtiğimiz Aralık ayının ortasından bu yana teknik direktöre sahip değil.

İngiliz ekip bu konuda acele etmek yerine doğru ismi bulmak istiyor ve bunun için de konuyu zamana bırakmış durumda. 

Takımın İngiliz patronu James Vowles, Demaison'ın yerine geçecek kişinin çoktan bulunduğunu ve Williams'ın yakında bu yönde bir açıklama yaparak yeni teknik direktörünü tanıtacağını belirtti.

James Vowles, "Teknik direktör ile ilgili olarak şunları söyleyebilirim; ekibe katıldığımdan bu yana görevim, ilerlememizi ve büyümemizi sağlayacak doğru teknik yapıyı kurmak oldu."

"Yıl sonuna kadar, dışarıdan gelecek isimlerin desteğiyle ekibin iç yapısının nasıl değişeceğini göreceksiniz."

"Fakat şu anda daha fazla ayrıntı veremem çünkü bu çok önemli bir an."

"Aslında haberler çok yakında gelecek ama bugün değil." dedi.

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