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Damon Hill: "Hamilton uzun vadeli bir sözleşme istiyor"

Eski dünya şampiyonlarından Damon Hill'e göre Lewis Hamilton bu kez iki yıllık sözleşme değil, uzun vadeli bir sözleşme istiyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG drivers parade

Mercedes ile sözleşmesi bu sezon sona erecek olan Hamilton, görüşmeler sürmesine rağmen halen sözleşme uzatmadı.

Bazılarına göre taraflar çoktan anlaştı ve sadece detayları görüşüyor, bazılarıysa Hamilton'ın takımdan ayrılmaya niyetli olduğunu ve şok bir hamle yapabileceğini söylüyor.

Damon Hill ise genelde takımla iki senelik kısa sözleşmeler imzalayan Hamilton'ın bu kez daha uzun bir sözleşme isteyeceğini düşünmekte.

Press Association'a konuşan Hill, "Lewis'in yarış kariyerinin ötesine geçen çok daha uzun vadeli bir anlaşmaya imza atacağı konuşuluyor."

"Otomobil şirketinin kendisi de işin içinde, dolayısıyla bu anlaşmada biraz daha fazla bürokrasi var." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Takım içinde Hamilton'ın devam etmesi iyi karşılanıyor, nitekim kendisi 2021 Abu Dhabi GP'sinde şampiyonluğu kaybetmesinin ardından emekliye ayrılabilirdi.

Ancak iki aylık inzivanın ardından geri dönen Hamilton, iki senedir tüm zorluklara rağmen Mercedes'i zirveye döndürmek için çabalıyor.   

Hamilton'ın çabasını öven Hill, "Lewis'in Abu Dhabi'de olanlardan sonra çenesini tutabilmesi takdire şayan."

"Görevine devam etmek için geri döndü ve şu anda hiç olmadığı kadar iyi. Araçla uyum sağlamaya başladı ve karşılaştığı bazı sorunları çözdü." 

"Bu yüzden sekizinci şampiyonluğunu kazanarak zirveye çıkmak istemezse şaşırırım, fazlasıyla motive olmuş durumda. Kendine çok iyi bakıyor."

"Rekabetçi bir araca, biraz da şansa ihtiyacı var, onun gibi biri tüm zorlukların üstesinden gelebilecektir. Şu anda daha mutlu bir Hamilton görüyoruz ve mutlu bir Hamilton hızlı bir Hamilton demektir." dedi.

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