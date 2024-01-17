Baba Sainz: "Ferrari, Carlos'tan memnun"
Dakar'da mücadele eden Carlos Sainz Snr, oğlunun Ferrari ile yeni bir anlaşma imzalamasını bekliyor.
Ferrari pilotlarının kontratı 2024 sezonunun ardından sona erecek ve hedef yeni sezon öncesinde kontrat yenilemekti.
Şu ana kadar ikilinin akıbeti belli olmuş değil ve bundan ötürü gelecekleriyle ilgili bazı spekülasyonlar çıkıyor.
Bazı haberlere göre Vasseur, Monakolu pilotla uzun vadeli bir anlaşma imzalamak istiyor fakat İspanyol pilot için aynı şey geçerli değil.
Sainz ise tam tersi şekilde "kendisine istikrar getireceğine inandığı için" daha uzun vadeli bir anlaşma peşinde.
Kısa bir süre önce İspanyol pilotun sponsorunun Ferrari'den ayrıldığı ortaya çıktı fakat İspanyol kaynaklar bunun Sainz'la hiçbir ilgisi olmadığını söylüyorlar. İddiaya göre Ferrari, bira markası Peroni ile anlaşınca, Estrella Galicia ile yola devam etmedi.
Sainz'in babası, oğlunun Ferrari ile mükemmel bir ilişkisi olduğunu söyledi ve yeni anlaşmanın yakın olduğunu belirtti.
Şu anda Dakar'da yarışmakta olan baba Sainz, İspanyol yayın kuruluşu Cadena Cope'a verdiği demeçte "Ferrari bize Carlos'tan memnun olduğunu bildirdi ya da en azından bize söyledikleri buydu."
"Halihazırda devam eden sözleşme yenileme süreci yeni yılda da devam edecek. Ne gibi haberler çıkacağını göreceğiz." diyen İspanyol pilot, oğlunun Ferrari'den kalacağından emin.
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Press Conference with Lando Norris, McLaren Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
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