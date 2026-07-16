Hamilton: "Spa’nın olmadığı bir Formula 1 düşünemiyorum"

Hamilton, Silverstone'daki podyumun ardından Ferrari'nin gelişim sürecinden gurur duysa da düzlük hızının ve rüzgâr tüneli verimliliğinin kritik önem taşıdığı Spa-Francorchamps'ta kendilerini çok daha zorlu bir hafta sonunun beklediğini itiraf etti.

Belçika hafta sonu öncesinde basına konuşan Hamilton şu ifadeleri kullandı: "Bu pistte işimiz gerçekten çok zor çünkü inanılmaz fazla düzlük var.”

“Silverstone'a giderken virajlarda çok daha geride kalacağımızı düşünmüştük ama viraj performansımız beklediğimizden çok daha iyi çıktı. Buraya gelirkense bizi neyin beklediğini tam olarak kestiremiyoruz; bildiğimiz tek şey Spa'nın Silverstone'a kıyasla yüzde 50 daha fazla düzlük barındırdığı.”

“Son yarışta Mercedes ile aramızda yaklaşık 3 ila 4 ondalık saniye fark vardı. Düzlüklerin yoğunluğu sebebiyle buradaki farkın biraz daha açılmasını bekliyoruz.”

“Yine de takımımla gurur duyuyorum, aracı optimize etmek için her hafta sonu limtleri zorlamaya devam ediyorlar. Birkaç ay bekleyip büyük bir paket getirmek yerine, her hafta sonu bulduğumuz ufak tefek şeyleri araca ekleyerek ince ayarlar yapıyoruz ve bu harika bir yaklaşım."

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Manuel Eletto

Belçika GP'nin gelecekte Barselona ile dönüşümlü olarak iki yılda bir yapılacağına dair söylentilere tepki gösteren Hamilton, Spa'nın hem pilotlar hem de taraftarlar için vazgeçilmez olduğunu vurguladı: “Spa, pilotlar olarak hepimizin çok sevdiği bir pist.”

“Sadece pilotların değil taraftarların da sevdiği, harika bir deneyim sunan ve havası sürekli değişen bir yer. Bu yüzden Spa’nın olmadığı bir Formula 1 düşünemiyorum.”

“Benim için Spa ve Barselona kesinlikle takvimin en iyi iki pisti. Bazı pilotlar araçların karakteristiğinden ötürü dar virajlı cadde pistlerini daha çok sabırsızlıkla beklediklerini söylese de bende durum tamamen tam tersi.”

“Hatta düzlüklerde gücümüz kesilecek ve yavaş kalacak olsak bile ben her zaman Spa gibi büyük, geleneksel pistleri sabırsızlıkla bekliyorum.”

“Çünkü benim asıl heyecanım sıralama turlarından değil; tekerlek tekerleğe mücadele etmekten, savunma yapmaktan ve rakiplerimi pist üstünde alt etmekten geliyor."