Russell: "Kariyerim boyunca hiç sürmediğim bir tarzda sürmem gerekiyor"
Mercedes pilotu George Russell, Belçika GP öncesinde düzenlenen basın toplantısında hafta sonu yaşanabilecek stratejik zorluklara değindi.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Russell, Silverstone gibi pistlerin aksine, Spa-Francorchamps’ın yapısı gereği tüm gridin neredeyse aynı enerji yönetim stratejisini uygulamak zorunda kalacağını ve bunun yarış içinde geçiş yapmayı zorlaştıracağını söyledi: "Bu hafta sonu farklı enerji yönetimi stratejileri göreceğimizi sanmıyorum.”
“Silverstone gibi dört düzlüğün dengeli şekilde yer aldığı bir pistte enerjiyi farklı düzlüklere bölüp tur zamanını eşitleyebiliyoruz.”
“Ancak Spa’da, birinci virajda bataryanız tamamen doluyken beşinci viraja geldiğinizde dibi görüyor. Aynı şekilde 14. virajda tam doluyken 18. virajda yine tamamen boşalıyor.”
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: LAT Images
“Bu yüzden herkes tamamen aynı stratejiyi kullanmak zorunda kalacak. Tıpkı Japonya'daki gibi herkes aynı döngüde olacağı için düzlüklerde geçiş yapmak sanıldığı kadar kolay olmayabilir. En azından benim yarış öncesi ilk düşüncem bu yönde."
Verilerde nerede yavaş kaldığını net olarak gördüğünü ancak bunu piste yansıtmanın zihinsel olarak çok zor olduğunu da belirten Russell, kariyeri boyunca edindiği alışkanlıkları değiştirmek zorunda kaldığını şu sözlerle ifade etti: "Bu durum, birinin sizden yanınızda duran Mona Lisa tablosunu bakarak çizmenizi istemesine benziyor. Hemen yapabilir misiniz? Belki çok pratikle başarabilirsiniz.”
“Yeni güç üniteleri, yeni lastikler ve yeni araçlarla kendi sürüş tarzıma hiç uymayan ayarlar yapmak zorunda kalıyorum. Tüm kariyerim boyunca hiç sürmediğim bir tarzda sürmem gerekiyor ve buna adapte olmaya çalışıyorum.”
“Ne yapmam gerektiğini tam olarak biliyorum ama bunu pistte uygulamak bambaşka bir konu.”
“Ben 20 yıldır belli bir tarzda sürüyorum ve yaptıklarım şimdiye kadar işe yarıyordu. Şimdiyse belli olmuyor."
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
"Normalde en iyi performansımı gösterdiğim zamanlarda sürüşü hiç düşünmez, tamamen bilinçaltımla hareket ederdim.”
“Şimdiyse bu yeni teknikleri bilinç altıma yerleştirmek için direksiyon başında sürekli düşünmek zorundayım. Asıl zorluk burada yatıyor.”
“Charles’la da konuştuğumuz gibi; bir gün inanılmaz rekabetçiyken ertesi gün neden geride kaldığımızı anlamak zor.”
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