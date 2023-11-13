Massa: "Verstappen, Red Bull'da Hamilton ve Alonso'yu yenebilir"

Red Bull'un Verstappen'e kıyasla çok kötü performans gösteren Sergio Perez'in yerine yeni biri aradığı düşünülüyor.

Fakat görünüşe bakılırsa bu, 2023 sezonunun sonunda değil, 2024 sezonu bittikten sonra olacak ve Felipe Massa'ya göre bunu yapmak doğru karar.

Formula 1 Dutch dergisine konuşan Massa, Red Bull'un sürücü kadrosu hakkında şöyle dedi: "Max mutlu olduğu ve takım hem sürücüler hem de takımlar şampiyonasını kazandığı sürece, her şeyi olduğu gibi tutmanın akıllıca olacağını düşünüyorum."

"Max kendini iyi hissediyor ve neredeyse her yarışı kazanıyor. Onun için herhangi bir değişiklik pek de iyi olmaz."

"Max bu sezon eşi benzeri görülmemiş bir şey yapıyor."

"Diğer araca Lewis Hamilton ya da Fernando Alonso'yu koysak bile, bunun pek bir şeyi değiştireceğini sanmıyorum."

"Belki biraz değişirdi ama inanın bana, onlar bile Max'i yenemezdi."

"Hepimiz şampiyonun 2021'de Abu Dabi'de olduğu gibi son yarışta belli olmasını tercih ederdik. Böyle düşünürseniz elbette Max'ten sonra griddeki en iyi sürücünün Perez'in koltuğuna oturmasını istersiniz."