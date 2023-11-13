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Massa: "Verstappen, Red Bull'da Hamilton ve Alonso'yu yenebilir"

Felipe Massa'ya göre Red Bull'un mevcut sürücü kadrosunu bozmasının hiçbir anlamı yok.

Szántó Dániel
Editör Szántó Dániel
Yardımcı Editör Ezel Tan
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Felipe Massa padokta

Red Bull'un Verstappen'e kıyasla çok kötü performans gösteren Sergio Perez'in yerine yeni biri aradığı düşünülüyor.

Fakat görünüşe bakılırsa bu, 2023 sezonunun sonunda değil, 2024 sezonu bittikten sonra olacak ve Felipe Massa'ya göre bunu yapmak doğru karar.

Formula 1 Dutch dergisine konuşan Massa, Red Bull'un sürücü kadrosu hakkında şöyle dedi: "Max mutlu olduğu ve takım hem sürücüler hem de takımlar şampiyonasını kazandığı sürece, her şeyi olduğu gibi tutmanın akıllıca olacağını düşünüyorum."

"Max kendini iyi hissediyor ve neredeyse her yarışı kazanıyor. Onun için herhangi bir değişiklik pek de iyi olmaz."

"Max bu sezon eşi benzeri görülmemiş bir şey yapıyor."

"Diğer araca Lewis Hamilton ya da Fernando Alonso'yu koysak bile, bunun pek bir şeyi değiştireceğini sanmıyorum."

"Belki biraz değişirdi ama inanın bana, onlar bile Max'i yenemezdi."

"Hepimiz şampiyonun 2021'de Abu Dabi'de olduğu gibi son yarışta belli olmasını tercih ederdik. Böyle düşünürseniz elbette Max'ten sonra griddeki en iyi sürücünün Perez'in koltuğuna oturmasını istersiniz." 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

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