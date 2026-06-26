Montoya: "Alonso Alpine'i düşünmemeli, Aston Martin'de kazanma şansı daha fazla"
Juan Pablo Montoya, Fernando Alonso'nun Alpine'e olası dönüş ihtimaline ilişkin değerlendirmesinde, İspanyol pilotun Aston Martin'de şampiyonluk şansının daha yüksek olduğunu söyledi.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Kym Illman (Getty Images)
Formula 1 pilot pazarında 2026 sezonu öncesi büyük bir hareketlilik yaşanmazken, 2025 yılında da çoğu pilot yeni teknik düzenleme dönemini görmek için takımlarında kalmayı tercih etmişti.
Charles Leclerc Ferrari ile sözleşmesini yenilerken, George Russell da Mercedes'te kalmaya devam edecek. Böylece griddeki en cazip koltukların büyük bölümü şimdiden dolmuş durumda.
Ancak gündemin önemli başlıklarından biri, Fernando Alonso'nun kariyerinde daha önce iki dünya şampiyonluğu kazandığı Alpine'e olası bir 'geri dönüş' ihtimali oldu.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Juan Pablo Montoya ise Alonso'nun karar sürecinde Aston Martin'in daha mantıklı bir seçenek olduğunu düşünüyor.
BetVictor'a konuşan Montoya şu ifadeleri kullandı: "Eğer iki takımdan birinin kazanma ihtimaline bahis oynayacak olsam Aston Martin'i seçerdim. Başarı ihtimalleri Alpine'e göre daha yüksek."
"Alpine bu yıl harika bir iş çıkardı. Ancak Adrian Newey fark yaratacak. Onun olduğu bir takımla her şeyi kazanabilirsiniz."
"Sezon sonunda Aston Martin'in Alpine'i geçmesi beni şaşırtmaz. Ancak Fernando için zor olan, muhtemelen o zamana kadar karar vermek zorunda olması."
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