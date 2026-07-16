Piastri son noktayı koydu: "2027'de McLaren'da yarışacağım"

Padokta gündemin en önemli maddelerinden biri, Red Bull pilotu Max Verstappen'in takımından ayrılma ihtimali. Hollandalı pilotun sözleşmesindeki çıkış maddesini kullanabilmesi için gerekli şartların da artık oluştuğu belirtilirken, Verstappen'in istemesi halinde 2027 sezonu öncesinde Red Bull'dan ayrılabileceği ifade ediliyor.

Mercedes ve Ferrari'de Verstappen için boş koltuk bulunmaması nedeniyle Hollandalı pilot için en gerçekçi seçeneklerden biri McLaren olarak gösteriliyor. Avusturya GP hafta sonunda ortaya çıkan iddialarda ise Verstappen cephesinin olası bir koltuk için McLaren ile görüşmelere başladığı öne sürülmüştü.

McLaren CEO'su Zak Brown, Verstappen'in yeteneğine büyük saygı duyduğunu belirtse de mevcut pilot ikilisi Lando Norris ve Oscar Piastri'den memnun olduğunu açık şekilde dile getirmişti.

Buna rağmen Verstappen'in McLaren'a katılması halinde koltuğunu kaybedebilecek isim olarak Piastri düşünülüyor. Ancak Avustralyalı pilotun menajeri Mark Webber geçen hafta bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak hiçbir şeyin değişmediğini ve Piastri'nin Norris ile birlikte McLaren'da kalacağını söylemişti.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Belçika GP hafta sonu öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Piastri de, Verstappen söylentilerine tek kelimelik cevabıyla büyük ölçüde son noktayı koydu.

Medya kuruluşlarının, "2027'de McLaren adına yarışacak mısın?" sorusuna Piastri yalnızca şu yanıtı verdi: "Evet."

"Açıkçası bunun tartışma konusu haline geldiğini bilmiyordum."

"Elbette bazı söylentileri gördüm ve duydum. Ancak ben bulunduğum yerden ve takım içindeki konumumdan son derece memnunum. Zak ve Andrea da bu süreç boyunca bana büyük destek verdi ve güven aşıladı."

"Max'in şu anda bulunduğu durumdan çok memnun olmadığı ve farklı seçenekleri değerlendirdiği açık. Geçen yıl da Mercedes'le ilgili benzer söylentiler vardı. Dolayısıyla bu yeni bir durum değil. Ben ise bulunduğum yerden ve işlerin gidişatından çok memnunum."

"Açıkçası bu konuyu çok fazla önemsemiyorum. İnsanların piyasadaki durumu ve pilot pazarının nasıl şekillendiğini bilmesi önemli. Elinize geçen her bilgi değerlidir."

"Ben bu takıma güveniyorum. Bana söylenenlere ve bana duyulan güvene inanıyorum. Benim için önemli olan tek şey de bu."