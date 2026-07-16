Bearman'dan Red Bull iddialarına yanıt: "Gurur verici olsa da bunlar tamamen söylenti"

Geçtiğimiz hafta Red Bull'un, Max Verstappen'in takımdan ayrılması ihtimaline karşı Haas pilotu Oliver Bearman'ın gelişimini yakından takip ettiğini öne sürmüştü.

Spa-Francorchamps'taki bir sonraki yarış hafta sonunda bu iddialar hakkında konuşan 21 yaşındaki pilot ise, bunların şimdilik yalnızca söylentiden ibaret olduğunun altını çizdi.

Bearman, "Bunun gibi şeyler duymak gerçekten gurur verici. Red Bull gibi son derece başarılı bir takımla ismimin herhangi bir şekilde anılması, bu sadece bir söylenti bile olsa, çok hoş."

"Ama dediğim gibi bunlar sadece söylenti. Ben şu anda tamamen Haas'ta yaptığım işe odaklanmış durumdayım." dedi.

Formula 1 koltuğunu kaybetme tehlikesi bulunmasa da Bearman'ın uzun vadeli geleceği belirsizliğini sürdürüyor.

Ferrari Pilot Akademisi'nden yetişen İngiliz pilot, Ferrari ile sözleşmesini sürdürürken Haas'ta takım arkadaşı Esteban Ocon karşısında etkileyici performanslar sergiliyor.

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Ferrari'ye yükselmesi uzun süredir beklenen bir adım olarak görülse de, Charles Leclerc'in uzun vadeli yeni sözleşmesi ve Lewis Hamilton'ın bu sezon yeniden yükselen performansı nedeniyle Maranello ekibinde yakın vadede boş bir koltuk görünmüyor.

Ferrari'de yarışma ihtimaliyle ilgili soruya Bearman şu yanıtı verdi: "Umarım öyle olur."

"Bu konuda tamamen söz sahibi olan kişi ben değilim. Ancak Ferrari bana Formula 3'ten beri güveniyor. 2024'te beni Formula 1 aracına oturttular ve bugün burada olmamın en büyük nedeni de onlar."

"Ama şu anda Haas'ta yaptığım işten keyif alıyorum. Şu an ne kadar hızlı olursam, gelecekte işimi de o kadar kolaylaştırmış olurum."