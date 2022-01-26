Ferrari'nin yeni lojistik partneri CEVA oldu!

Mattia Binotto, şöyle dedi: “CEVA Lojistik'i yeni bir takım partneri olarak aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz."

"Bu şirketle mükemmellik, bağlılık, yenilikçilik ve tutku gibi aynı temel değerleri paylaşıyoruz."

"Motor sporlarında verimlilik ve organizasyon, tüm alanlarda hedeflere ulaşmak için kritik öneme sahiptir ve lojistik, hem pistte hem de Maranello'da günlük çalışmalarımızda önemli bir rol oynamaktadır."

"CEVA Lojistik ile sadece kendi alanında en üst düzeyde faaliyet göstermekle kalmayan, aynı zamanda Ferrari ve Formula 1 için kilit nokta olan 2030 yılına kadar karbon nötr olma hedefine ulaşmamızda bizi destekleyen bir şirkete kavuşmuş olduk.”

Ferrari, 2022 Formula 1 aracının örtüsünü 17 Şubat Perşembe günü kaldıracak. Yeni aracın ilk testte açık ton kırmızı rengine sahip olması, Bahreyn testiyle birlikte ise daha koyu bir tona geçilmesi bekleniyor.