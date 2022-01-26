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Formula 1 Son dakika

Ferrari'nin yeni lojistik partneri CEVA oldu!

Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Ferrari, 2022 Formula 1 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala, lojistik partneri olarak CEVA Lojistik ile anlaştığını duyurdu.

Ferrari'nin yeni lojistik partneri CEVA oldu!
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2022 sezonunda Charles Leclerc ve Carlos Sainz'ın mücadele edeceği yeni Ferrari'nin lansmanı giderek yaklaşırken, İtalyan ekip de yeni sezonla alakalı duyurularına başladı.

Bugün bir açıklama yayınlayan Ferrari, takımın yen lojistik partnerinin CEVA Lojistik olduğunu açıkladı. Anlaşma sadece Formula 1 takımını değil, İtalyan ekibin mücadele ettiği Competizioni GT ve Ferrari Challenge'ı da kapsayacak.

Marsilya merkezli şirket, Ferrari'nin Resmi Lojistik Partneri olacak ve şirket logosu, Ferrari'nin yeni aracının yanlarında, sürücü tulumlarında ve takım kıyafetlerinde yer alacak.

Öte yandan Ferrari, bu duyuru için SF21 aracını kullandı. SF21 aracının üzerine CEVA logoları yerleştirilirken, aynı zamanda yeni sponsor Santander'in logolarının eklendiği de görüldü. Santander logoları aracın arka tarafında ve ön kanatta yer alıyor.

Mission Winnow'un yokluğu gözlerden kaçmazken, UPS de artık yer almıyor.

Mission Winnow logoları, geçen yıl çoğu yarışta Ferrari SF21'in üzerindeydi ve özellikle motor kapağının üstündeki yeşil logo, taraftarların tepkisini çekmişti.

Mattia Binotto, şöyle dedi: “CEVA Lojistik'i yeni bir takım partneri olarak aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz."

"Bu şirketle mükemmellik, bağlılık, yenilikçilik ve tutku gibi aynı temel değerleri paylaşıyoruz."

"Motor sporlarında verimlilik ve organizasyon, tüm alanlarda hedeflere ulaşmak için kritik öneme sahiptir ve lojistik, hem pistte hem de Maranello'da günlük çalışmalarımızda önemli bir rol oynamaktadır."

"CEVA Lojistik ile sadece kendi alanında en üst düzeyde faaliyet göstermekle kalmayan, aynı zamanda Ferrari ve Formula 1 için kilit nokta olan 2030 yılına kadar karbon nötr olma hedefine ulaşmamızda bizi destekleyen bir şirkete kavuşmuş olduk.”

Ferrari, 2022 Formula 1 aracının örtüsünü 17 Şubat Perşembe günü kaldıracak. Yeni aracın ilk testte açık ton kırmızı rengine sahip olması, Bahreyn testiyle birlikte ise daha koyu bir tona geçilmesi bekleniyor.

 

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