AlphaTauri, 2022 F1 lansman tarihini açıkladı!
AlphaTauri, 2022 Formula 1 aracının örtüsünü 14 Şubat tarihinde kaldıracağını açıkladı.
Formula 1'de yeni sezonun ilk testine 1 aydan az bir süre kaldı ve takımların yaklaşık yarısı lansman tarihlerini açıkladılar.
Bugün, 2022 lansman tarihini açıklayan takımlara AlphaTauri de eklendi.
Yeni aracına AT03 adını veren AlphaTauri, lansman tarihi olarak 14 Şubat'ı seçtiğini duyurdu. Faenza merkezli ekip, lansmanı TSi saatiyle 14:00'te yapacak.
Normalde lansmanın 13 Şubat'ta yapılması planlanmıştı fakat shakedown programının değişmesiyle, bunu bir gün ertelemeye karar verdiler.
Böylelikle lansman tarihini açıklayan takım sayısı beşe yükseldi.
AlphaTauri, bu ayın başında yeni aracının çarpışma testini başarıyla geçtiğini açıklamıştı. Takım, bu hafta Imola'da 2020 aracıyla yeni sezona hazırlık testleri yapıyor.
2022 Formula 1 lansman tarihleri:
|Tarih
|Takım
|Motor
|Şasi
|Yer
|Saat
|10 Şubat
|Aston Martin
|Mercedes
|AMR22
|Gaydon, İngiltere
|-
|11 Şubat
|McLaren
|Mercedes
|MCL36
|Woking, İngiltere
|22:00
|14 Şubat
|AlphaTauri
|Red Bull
|AT03
|Faenza, İtalya
|14:00
|17 Şubat
|Ferrari
|Ferrari
|Açıklanacak
|-
|-
|18 Şubat
|Mercedes
|Mercedes
|W13
|-
|-
|21 Şubat
|Alpine
|Renault
|A522
|-
|-
|-
|Alfa Romeo
|Ferrari
|C42
|-
|-
|-
|Red Bull
|Red Bull
|RB18
|-
|-
|-
|Haas
|Ferrari
|VF-22
|-
|-
|-
|Williams
|Mercedes
|
Açıklanacak
|-
|-
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