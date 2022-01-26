Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Önceki / Ferrari'nin yeni lojistik partneri CEVA oldu! Sonraki / Prost: "FIA, Formula 1 kuralları konusunda çok zor bir görevle karşı karşıya"
Formula 1 Haberler

AlphaTauri, 2022 F1 lansman tarihini açıkladı!

Ekleyen:
, Şef Editör

AlphaTauri, 2022 Formula 1 aracının örtüsünü 14 Şubat tarihinde kaldıracağını açıkladı.

AlphaTauri, 2022 F1 lansman tarihini açıkladı!
Haberi dinle

Formula 1'de yeni sezonun ilk testine 1 aydan az bir süre kaldı ve takımların yaklaşık yarısı lansman tarihlerini açıkladılar.

Bugün, 2022 lansman tarihini açıklayan takımlara AlphaTauri de eklendi.

Yeni aracına AT03 adını veren AlphaTauri, lansman tarihi olarak 14 Şubat'ı seçtiğini duyurdu. Faenza merkezli ekip, lansmanı TSi saatiyle 14:00'te yapacak.

Normalde lansmanın 13 Şubat'ta yapılması planlanmıştı fakat shakedown programının değişmesiyle, bunu bir gün ertelemeye karar verdiler.

Böylelikle lansman tarihini açıklayan takım sayısı beşe yükseldi.

AlphaTauri, bu ayın başında yeni aracının çarpışma testini başarıyla geçtiğini açıklamıştı. Takım, bu hafta Imola'da 2020 aracıyla yeni sezona hazırlık testleri yapıyor.

2022 Formula 1 lansman tarihleri:

Tarih Takım Motor Şasi Yer Saat
10 Şubat Birleşik Krallık Aston Martin Mercedes AMR22 Gaydon, İngiltere -
11 Şubat Birleşik Krallık McLaren Mercedes MCL36 Woking, İngiltere 22:00
14 Şubat İtalya AlphaTauri Red Bull AT03 Faenza, İtalya 14:00
17 Şubat İtalya Ferrari Ferrari Açıklanacak - -
18 Şubat Almanya Mercedes Mercedes W13 - -
21 Şubat Fransa Alpine Renault A522 - -
- İsviçre Alfa Romeo Ferrari C42 - -
- Avusturya Red Bull Red Bull RB18 - -
- Amerika Birleşik Devletleri Haas Ferrari VF-22 - -
- Birleşik Krallık Williams Mercedes

Açıklanacak

 - -
paylaşım
yorumlar
Ferrari'nin yeni lojistik partneri CEVA oldu!
Önceki haber

Ferrari'nin yeni lojistik partneri CEVA oldu!
Sonraki haber

Prost: "FIA, Formula 1 kuralları konusunda çok zor bir görevle karşı karşıya"

Prost: "FIA, Formula 1 kuralları konusunda çok zor bir görevle karşı karşıya"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Alpine, 2022 F1 lansman tarihini açıkladı!
Formula 1

Alpine, 2022 F1 lansman tarihini açıkladı!

Prost: "FIA, Formula 1 kuralları konusunda çok zor bir görevle karşı karşıya"
Formula 1

Prost: "FIA, Formula 1 kuralları konusunda çok zor bir görevle karşı karşıya"

F1, Barselona testlerinin canlı yayınlanmayacağını doğruladı!
Formula 1

F1, Barselona testlerinin canlı yayınlanmayacağını doğruladı!

Daha fazlası
AlphaTauri
AlphaTauri, 2022 aracında yaptıkları çalışmalara güveniyor
Formula 1

AlphaTauri, 2022 aracında yaptıkları çalışmalara güveniyor

Tost: "Tsunoda'nın F1 kariyeri kendi ellerinde"
Formula 1

Tost: "Tsunoda'nın F1 kariyeri kendi ellerinde"

AlphaTauri pilotları da bu hafta piste çıkacak
Formula 1

AlphaTauri pilotları da bu hafta piste çıkacak

Son Haberler

Ferrari'nin Fiorano test planı netleşti
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin Fiorano test planı netleşti

Alpine, 2022 F1 lansman tarihini açıkladı!
Formula 1 Formula 1

Alpine, 2022 F1 lansman tarihini açıkladı!

Prost: "FIA, Formula 1 kuralları konusunda çok zor bir görevle karşı karşıya"
Formula 1 Formula 1

Prost: "FIA, Formula 1 kuralları konusunda çok zor bir görevle karşı karşıya"

AlphaTauri, 2022 F1 lansman tarihini açıkladı!
Formula 1 Formula 1

AlphaTauri, 2022 F1 lansman tarihini açıkladı!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.