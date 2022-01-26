AlphaTauri, 2022 F1 lansman tarihini açıkladı!

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Formula 1'de yeni sezonun ilk testine 1 aydan az bir süre kaldı ve takımların yaklaşık yarısı lansman tarihlerini açıkladılar.

Bugün, 2022 lansman tarihini açıklayan takımlara AlphaTauri de eklendi.

Yeni aracına AT03 adını veren AlphaTauri, lansman tarihi olarak 14 Şubat'ı seçtiğini duyurdu. Faenza merkezli ekip, lansmanı TSi saatiyle 14:00'te yapacak.

Normalde lansmanın 13 Şubat'ta yapılması planlanmıştı fakat shakedown programının değişmesiyle, bunu bir gün ertelemeye karar verdiler.

Böylelikle lansman tarihini açıklayan takım sayısı beşe yükseldi.

AlphaTauri, bu ayın başında yeni aracının çarpışma testini başarıyla geçtiğini açıklamıştı. Takım, bu hafta Imola'da 2020 aracıyla yeni sezona hazırlık testleri yapıyor.

2022 Formula 1 lansman tarihleri:

Tarih Takım Motor Şasi Yer Saat 10 Şubat Aston Martin Mercedes AMR22 Gaydon, İngiltere - 11 Şubat McLaren Mercedes MCL36 Woking, İngiltere 22:00 14 Şubat AlphaTauri Red Bull AT03 Faenza, İtalya 14:00 17 Şubat Ferrari Ferrari Açıklanacak - - 18 Şubat Mercedes Mercedes W13 - - 21 Şubat Alpine Renault A522 - - - Alfa Romeo Ferrari C42 - - - Red Bull Red Bull RB18 - - - Haas Ferrari VF-22 - - - Williams Mercedes Açıklanacak - -