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Formula 1 / Japonya GP Röportaj

Sainz: "Islak zeminde tekrar rekabetçiyim"

Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, ıslak zeminde iyi görünmediği son yarışın ardından Japonya antrenmanlarında tekrar güçlü olduğu için mutlu.

Marco Di Marco
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Sainz: "Islak zeminde tekrar rekabetçiyim"
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Carlos Sainz'ın, kendisi adına zorlu geçen Singapur Grand Prix'sinin ardından, neyin yanlış gittiğini görmek için geri bildirimlere ihtiyacı vardı.

Yarıştan sonra mühendislerle analiz yapan Sainz, Japonya'da cumartesi günü tekrar ıslak zeminde piste çıkma fırsatı yakaladığı için, durumu yeniden değerlendirme fırsatı buldu.

Günü altıncı sırada tamamlayan İspanyol pilot, genel anlamda daha mutlu olduğunu ve ıslak zeminde yeniden rekabetçi hissettiğini söyledi.

Sainz, "Son yarışta yaşadığım zorluklardan sonra bu koşullarda sürüş yapmak benim için önemliydi. Sorunların üstesinden geldim, ritim yakaladım ve yeniden hızlıydım."

"Elbette harika bir gün değildi ama en azından her iki seansta da koşullar tutarlıydı."

"Bir şeyler denemeyi başardık ve ıslak zeminde sürüş yapmak benim için çok ilginçti, çünkü her zaman bir şeyler öğrenebilir ve sürüş stilinizi geliştirebilirsiniz. Özellikle de Singapur'da olanlardan sonra bunu yapmak önemliydi." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Suzuka hafta sonu, hava koşullarının değişkenliği nedeniyle tüm sürücüler için çok karmaşık bir hafta sonu olacak. Aslında hava tahminlerine göre yarın güneşli olacak ancak pazar günü yağmur geri dönecek.

Bu, takımların pazar gününü göz önünde bulundurması ama aynı zamanda tek turda araçtan en iyisini almalarına yardımcı olacak bir ayar bulması gerektiğini gösteriyor.

Sainz, "Bu hafta sonu bazı tavizler vermek zorundayız çünkü pazar günü yağmur yağma ihtimali yüksek."

"Tahminlere göre pazar günü yağmur yağacak fakat yarınki sıralama turları kuru zeminde geçecek. Bu yüzden sıralama turlarından önce iki kez düşünmemiz gereken şeyler var."

"Red Bull'un her yerde ve her koşulda hızlı olduğunu düşünüyorum. Yağmur veya kuru olması fark etmiyor, yavaş veya hızlı virajlar olması ya da düzlükler veya virajlar olması bir şeyi değiştirmiyor."

"Şu anki paketleriyle her yerde hızlılar ama biz de öyleyiz. Biz de çok hızlıyız, en önemli şey bu hafta sonu iyi performans göstermek." dedi.

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