Binotto ikincilikten memnun: "Spekülasyonlar dikkatimizi dağıtmadı"

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Ferrari, sezonun son yarışlarında takımlar şampiyonasındaki ikinciliğini pekiştirirken, Charles Leclerc ikincilik için Sergio Perez'le çekişme halindeydi ve bunu elde etmeyi başardı.

Ferrari, Abu Dhabi'de Leclerc ile ikinci, Carlos Sainz ile ise beşinci olarak, iki şampiyonayı birden ikinci tamamladı.

Ferrari'nin sezonu noktalama şeklinden memnun olduğunu söyleyen Mattia Binotto, hafta başında takımdan ayrılacağı yönünde çıkan spekülasyonlara rağmen takımının motivasyonunu koruduğuna dikkat çekti ve sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Binotto, "Her iki klasmanda birden elde ettiğimiz bu ikincilik, sadece bugünkü yarışın değil, tüm sezon boyunca yapılan çalışmaların sonucuydu."

"Takım bu hafta sonu iyi şekilde çalıştı ve spekülasyonlara rağmen dikkatinin dağılmasına izin vermedi. Basmakalıp bir söz gibi gelebilir ama herkes her zaman odaklanmaya devam etti."

"Takımlar şampiyonasında, Mercedes'in önünde elde ettiğimiz bu ikincilik fazlasıyla hak edilmişti. Bugün daha hızlıydık, onların dayanıklılık sorunu vardı ama strateji anlamında bizim kadar iyi değillerdi."

"Charles'ın sürücüler şampiyonasındaki ikinciliği, pit stop yapacakmış gibi yaparak ve daha fazla pit yapmalarını sağlayarak kazanıldı."

"Bence doğru hamleydi. Pit duvarını, mekanikerleri ve sürücüleri tebrik etmem gerekiyor."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, festeggia il secondo posto con delle ciambelle di cioccolato Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Charles bugün çok iyi sürdü. Lastikleri çok iyi idaretti. Bu hafta sonu esas olarak yarış temposuna odaklanmıştık. Denge çok önemliydi ama her şeyden önce sürücünün davranışları önemliydi."

"İlk turlarda çok agresif olmak çok fazla lastik aşınması anlamına geliyordu ve bunu Hamilton'la ilk bölümde gördük. Çok zorladı ve lastikler mahvoldu."

"Charles bunun farkındaydı. Soğukkanlı ve iyi bir şekilde sürmeyi başardı. Bu ikinciliği hak etti." dedi.

Binotto, takımın son yıllardaki gelişiminden de çok mutlu.

"Takım geçtiğimiz sezonlarda çok gelişti. 2020 ve 2021 en zor ve en karanlık yıllardı. Kimse yeni bir dönemde, bu sezon bu kadar güçlü olacağımıza ihtimal vermezdi. Biz bunu hedefliyorduk. Rekabetçi olmak istediğimizi söyledik ama asla şampiyonluk sözü vermedik."

"Bu yıl bize henüz tamamen büyümediğimizi ve zafere hazır olmadığımızı gösterdi."

"İşin gerçeği bu. Bazı hafta sonlarında hatalar yaptık ama daha da büyüyeceğiz."

"Rekabetçi olmak ve kazanmak iki farklı şeydir. Atılması gereken bir adım daha var. Ancak takımımız zorluklarla iyi şekilde baş etti ve bugün bunu bir kez daha gösterdi."