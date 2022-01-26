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Formula 1 Haberler

F1, Barselona testlerinin canlı yayınlanmayacağını doğruladı!

Ekleyen:
, Şef Editör

Formula 1 yönetimi, bugün yaptığı açıklama ile sezon öncesi test tarihlerini onayladı ve ilk testin canlı yayınlanmayacağını açıkladı.

F1, Barselona testlerinin canlı yayınlanmayacağını doğruladı!
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Formula 1, son yıllarda sezon öncesi testlerini F1TV üzerinden ekranlara getiriyordu. Fakat 2022'de kurallar değişiyor ve bundan ötürü test günü sayısı altıya çıkacak.

Başlangıçta tüm test günlerinin canlı yayınlanacağı düşünülüyordu fakat F1'in, Bahreyn'deki teste olan ilgiyi artırmak amacıyla Barselona testini canlı yayınlamamaya karar verdiği belirtilmişti.

Bugün itibariyle resmi açıklama geldi.

Formula 1 yönetiminden yapılan açıklamaya göre 23-25 Şubat tarihleri arasında Barselona'da gerçekleştirilecek ilk test canlı yayınlanmayacak veya canlı zaman ekranı olmayacak.

Yine de gün sonunda çeşitli içerikler ve en hızlı tur zamanları yayınlanacak. Test, seyircilere de kapalı olacak.

10-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek ikinci test ise Bahreyn'de yapılacak. Buna taraftarların katılmasına izin verilecek, canlı yayın yapılacak ve canlı zaman ekranları olacak.

Bahreyn'deki testin F1TV üzerinden canlı yayınlanması planlanıyor.

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