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Formula 1 / Hollanda GP Röportaj

Binotto: "Neden bu kadar tempo kaybettiğimizi anlamalıyız"

Ferrari'nin takım patronu Mattia Binotto, Hollanda'da neden yavaş kaldıklarını bilmediğini ve bunu araştırmaları gerektiğini söyledi.

Marco Di Marco
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Binotto: "Neden bu kadar tempo kaybettiğimizi anlamalıyız"
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Hollanda, Ferrari için sezonun en zor yarışlarından birisiydi ve Charles Leclerc podyumu, son bölümde Lewis Hamilton'ı geçerek aldı.

Diğer tarafta Carlos Sainz, aldığı cezanın ardından yarışı sekizinci sırada tamamladı ve adeta kabus gibi bir gün geçirdi.

Beklenmedik sonuç karşısında hayal kırıklığına uğradığını itiraf eden Mattia Binotto, şöyle dedi: "Bugün kesinlikle memnun değiliz."

"Tempo eksikliğimiz vardı ve son birkaç yarışa bakarsak, yeterince hızlı değildik. Bunun nedenini anlamak zorundayız çünkü tempo sorunu yaşadığınız zaman sonuçlar doğal olarak beklentileri karşılamıyor."

"Üst üste üçüncü yarışta çeşitli sebeplerden ötürü yavaştık ve bunun nedenlerini anlamaya çalışmamız gerekiyor."

"Bu yarıştan önce de puan farkı çok fazlaydı. Bugün bu rakamlar artmış olsa da durum temelde değişmedi."

"Bu sezonu iyi sonuçlarla tamamlamak ve Macaristan'dan önce sahip olduğumuz forma geri dönmek bizim için önemli."

Binotto, Sainz'ın 13 saniye süren pit stopuna da açıklık getirdi.

"Carlos'un pit stopu sırasında bir karışıklık oldu. Carlos'u pite almaya son virajda karar verdik ve içeri girdiğinde mekanikerlerin hazır olmak için yeterli vakti yok."

"Hamilton'a yanıt vermek istedik çünkü doğru olan buydu ama karar biraz geç verildi. Böyle şeyler olabilir. Sadece bunlardan ders çıkarmalıyız."

"Ayrıca Carlos'un aldığı ceza nedeniyle üzgünüz. Bize göre orada güvensiz bir çıkış söz konusu değildi ve FIA'nın kararını çok sert bulduk. McLaren geçerken onu tuttuk ve boşluk görünce onun gitmesine izin verdik."

"Aracın etrafında hareket eden bazı McLaren mekanikerlerine çarpmamak için yavaşladı. Bu bana göre güvensiz bir durum değildi."

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