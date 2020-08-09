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Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Son dakika

Ferrari: "Vettel'e destek vermek bizim görevimiz"

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Ferrari: "Vettel'e destek vermek bizim görevimiz"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
9 Ağu 2020 11:34

Scuderia Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies, SF1000 aracının hızını bulmakta zorlanan 4-kez Dünya Şampiyonu Sebastian Vettel'e destek vermenin, Maranello merkezli takımın bir görevi olduğunu söyledi.

Britanya GP'sine 10. sırada başlayan Vettel, Silverstone'da yapılan 70. Yıl Dönümü Grand Prix'sinde zor bir sıralama seansı geçirdi ve üçüncü bölüme çıkamadı. Charles Leclerc ise üçüncü seansa geçmeyi başardı ve yarışa sekizinci sırada başlayacak.

İtalyan televizyonuna konuşan Vettel, "bir duvara karşıymış gibi" hissettiğini ve araçtan daha fazlasını çıkaramayacağını söyledi.

Mekies ise araç üzerinde yapılan son çalışmaların aracı geliştirdiğini, ancak bu gelişimlerin tur zamanına yansımadığını söyledi.

Fransız yönetici şunları söyledi: "Bence Sebastian, savaşma ruhu olarak en üstün sürücü ve bir sonraki limite nasıl geçileceğini anlamak için olabildiğince yapıcı olan, bunu da ortaya koymak için olabildiğince çok fazla şey deneyen bir pilot."

"Bana göre duvara karşı mücadele etmek üzerinden demeye çalıştığı şey, bu iki haftalık dönemde onunla beraber aracı geliştirmek için çok fazla şey denememiz, ancak buna rağmen tur zamanı olarak bir çıkış yakalayamamız."

"Ve bence şu anda hedefimiz onu desteklemek için her şeyi yapmak ve bu gelişimleri tur zamanına dönüştürmek. Çünkü o, takım için çok büyük bir değer ve bizim arkamızda bırakabileceğimiz bir değer değil. Bu sebeple tur zamanında kaybettiğimiz şeyleri bulmak için onun tamamıyla yanındayız."

"Geçen hafta araçta kendini rahatsız ettiğini söylemişti, ve deneyimle de bildiğiniz gibi, bir pilot araçtaki özgüvenini kaybettiğinde, ortaya koyduğu tur zamanı yok oluyor."

"Seb, buna rağmen doğru ruha sahipti ve ekibi ile beraber aracın ayarlarına farklı şekillerden yaklaştılar. Nasıl olduysa, onun denge konusunda daha mutlu olduğu bir ayar yakalamayı başardık ancak o, istediğimiz tur zamanını başaramadı ve bu da analiz edip tur zamanını açma konusunda ortaya çıkan bir endişe yarattı."

Mekies, Ferrari'nin ön gruba yaklaşması için stratejide risk alacağını söyledi, aynı zamanda takımın lastikleri limitlerine kadar zorlayacağı uzun stintler atacağı konusunda da küçük bir ipucu verdi. Leclerc, yarışa orta hamur ile lastikle başlarken Vettel ise serbest lastik seçimine sahip olacak.

"Silverstone'da gridin arkasından başlamak çok karışıktır." diyen Mekies ekledi: "Yüksek hızlı virajlarda çok fazla kirli havayla karşılaştığınız için, geçen haftaya göre biraz daha geriye gitmiş durumdayız. Bu yüzden bundan bir fırsat yaratmaya çalışacağız, risk de alarak ön gruba yaklaşıp yaklaşamayacağımızı görmeye çalışacağız."

"Tüm yarışları temiz bir sayfa olarak bitirmeye çalışıyoruz, yapmamız gereken her şeyi yapmaya, olabildikçe gelişmeye çalışıyoruz ve bunlar bizi nereye getirirse onunla yetiniyoruz. Bu ruh ile beraber savaşacağız, arkada başladığınızda da biraz da küçük riskler almanız kolaylaşıyor."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Adam Cooper

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