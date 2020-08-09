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Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Son dakika

Verstappen: "Hulkenberg, F1'de olması 'kesinlikle' hak ediyor"

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Verstappen: "Hulkenberg, F1'de olması 'kesinlikle' hak ediyor"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Ağu 2020 10:22

Max Verstappen, 70. Yıl Grand Prix'sindeki etkileyici performansının ardından ardından, Nico Hulkenberg'i övdü ve F1'de yer almayı hak ettiğini söyledi.

Racing Point sürücüsü Nico Hulkenberg, cumartesi günü Silverstone'da gerçekleştirilen sıralama turlarında, son dört yıldaki en iyi sıralama sonucu olan üçüncülüğü elde etmeyi başardı.

Bu, Hulkenberg'in 2016 Avusturya GP'den bu yana en iyi sıralama sonucuydu ve o hafta sonu Nico Rosberg'in aldığı ceza nedeniyle ikinciliğe çıkmıştı.

Hulkenberg'in Racing Point RP20 ile yarışma şansı, Sergio Perez'in COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından mümkün oldu ve normalde bu yılı yarışmadan geçirecekti.

Red Bull sürücüsü Verstappen ve Renault'dan eski takım arkadaşı Daniel Ricciardo, Hulkenberg'i sıralama turlarının ardından kapalı parkta tebrik ettiler.

Verstappen, Racing Point aracının çok hızlı olduğunu kabul etse de, Hulkenberg'in çalışmalarının övgüyü hak ettiğini ve Alman pilot F1 gridinde bir koltuğu hak ettiğini belirtti.

Verstappen, "Nico sıralama turlarında harika bir iş çıkardı."

“Racing Point kış boyunca çok iyi bir iş çıkardı ancak bunun Nico'nun gelecek yıl için bir koltuk bulmasına yardımcı olmasını umuyorum, çünkü kesinlikle F1'de olmayı hak eden bir sürücü. "

“Şu anda onun kadar iyi olmayan birkaç pilot var ve onlar Formula 1'de yarışıyorlar. Bu, umarım onun için büyük bir destek olur."

“Bugün, sıralama turlarında elde ettiğimiz sonuçtan memnun değilim. Ama Nico üçüncü olduğu için çok mutlu oldum." dedi.

Ricciardo, Hulkenberg ve Verstappen'in hemen ardından beşinci oldu ve Alman pilotun performansını övdü.

Ricciardo, "Hulk geldi, sanırım bu hafta boynu daha iyi durumda, kendisini özgür hissediyor ve yarışmaya hazır!"

"Ama dürüst olmak gerekirse, ona şapka çıkarmalıyız. Hepimiz aracın iyi şekilde çalıştığını biliyoruz. Ama sadece araç demek istemiyorum."

"Gerçekten iyi bir iş çıkardı ve bu kadar uzun süre kanepede oturup beklemek kolay değil."

"Deneyimli olmasına rağmen bunu yapmak kolay değil. Kimsenin ne dediğini umursamıyorum ve ona şapka çıkartıyorum. Gerçekten iyi bir iş çıkardı. " dedi.

Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer, Hulkenberg'e tanınan sürpriz fırsatın gelecek yıl F1'e dönüşüne yardımcı olmasını umuyor.

Szafnauer, "Checo'yu Nico ile değiştirerek ona yardım ettiğimizi düşünüyorum. Sadece bu durum bile, onun bu kadar süre boyunca araç dışında kalmasına rağmen neler yapabileceğini gösterdiği bir kitle oluşmasına neden oldu."

"Bu, ona yaptığım bir yardım. Gerisi artık ona bağlı. Son iki yarıştaki hızının kendisine  zarar vermediğini düşünüyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Pilotlar Max Verstappen Şimdi al , Nico Hulkenberg Şimdi al
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al , Racing Point
Editör Luke Smith

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