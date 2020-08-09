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Formula 1 / Son dakika

Rakip takımlar, Racing Point olayında Mercedes’in rolünü temyizde araştıracak

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Rakip takımlar, Racing Point olayında Mercedes’in rolünü temyizde araştıracak
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
9 Ağu 2020 12:08

Mercedes’in, fren kanalı parçalarını ve tasarımlarını Racing Point’e tedarik ederken yaptığı eylemler, konu temyize gittiğinde daha fazla tartışılacak gibi görünüyor.

Racing Point’in, Mercedes fren kanallarını kullandığı için 15 takımlar şampiyonası puanının silindiği ve 400 bin euro para cezası alması sonrasında 5 takımın bu kararı temyize götürmesi, diğer takımların odaklandığı alanların yalnızca araç parçaları olmadığı anlamına geliyor.

Bazı takımların açıklığa kavuşturmak istediği kilit sorulardan biri, Mercedes’in tasarım, veri ve fren kanalı parçaları tedarik etme konusunda F1 kurallarına tam olarak uyup uymadığı, ki bu sene takımlar fren kanallarını kendileri tasarlamak zorunda.

Eğer bir takım, kısıtlanmış olan parçaların tasarımlarını ve verilerini başka bir takıma sağladığı tespit edilirse, bu bir kural ihlali olarak değerlendiriliyor.

FIA yetkililerinin kararı, Mercedes’in tasarımı tedarik ederken yanlış bir şey yapmadığı konusunda yönetim organını tatmin ettiğini belirtirken, diğer takımlar buna ikna olmadı ve bunun temyize götürülecek konulardan biri olduğu anlaşıldı.

Temyize gitmeyi tercih etmeyen Haas’ın takım patronu Gunther Steiner, Mercedes’in sınırı aştığını düşünüyor.

Steiner’in görüşü, özellikle bu konuyla ilgili. Çünkü takım bu sene, listelenen parçalar arasına eklenen fren kanalları sebebiyle bu parçanın tasarımındaki yaklaşımını değiştirmek zorunda kaldı.

 

Toto Wolff’un Racing Point’i savunmasına şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda Steiner, “Bu konuda şaşırmadım. Çünkü görünüşe göre Racing Point’e, izin verilmeyen verileri verdiler.”

“Ferrari geçen sene bize 2020 aracının fren kanalları hakkında hiç veri vermedi. Çünkü buna izin verilmiyor. Yani Toto elbette bunu savunmaya çalışıyor.”

“Eğer Mercedes böyle bir şey yaptıysa, onlar için sorun olur. Ancak ilk olarak FIA’nın, bunu yapıp yapmadıklarını görmesi gerek. Ve bundan dolayı, umarım Temyiz Mahkemesi bunu hakemlere göre daha detaylandırabilir.” dedi.

Hafta sonunun başında konuşan Wolff ise takımın kuralları ihlal etmediğinden emin olduğunu söyledi.

Wolff, “Konumumuzdan %100 rahatız. Kuralları tekrar tekrar okuduk. Bugün ortaya çıkan karar çok karmaşık ve hepimiz için yeni olan bir açıklama ile ortaya çıktı.”

“2019’da tamamen kurallara uygun şekilde belirli verileri sağladık. 6 Ocak (fren kanallarının teslim edilme tarihi) hiçbir eylem üzerinde önemli bir etkisi yok, çünkü tüm şeyler çok daha önce teslim edildi.”

“Ve tüm CAD çizimleri ve tasarımları çok daha önce teslim edildi. Racing Point ve biz hâlâ bunun kurallar dahilinde olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

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Editör Jonathan Noble

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