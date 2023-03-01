Ferrari test analizi: SF-23'ün potansiyeli yüksek ama zamana ihtiyacı var

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3 günlük testlerin sonunda konuşan Charles Leclerc, "Bence hâlâ yapmamız gereken işler var, Red Bull çok güçlü görünüyor." demişti. Monakolu pilotun bu cümlesi, sezon öncesi testlerinin ilk bilançosunu çıkardı ve 3 günün ardından ortaya çıkan hissiyatları çok fazla gizem olmadan özetledi.

Ferrari'nin geçtiğimiz sezonu 2023'e daha çok odaklanılabilmek için kısmen feda ettiği düşünüldüğünde, SF-23'ün yeni sezona daha sağlam ve bu kadar karmaşık olmayan bir başlangıç yapması bekleniyordu. Ancak Sakhir testlerinde ortaya çıkanlara bakacak olursak; SF-23, şimdilik hâlâ üzerinde çalışmalara devam edilen açık bir inşaat alanı gibi. Bu durum, takımın korelasyon çalışmalarına adadığı ilk test gününden itibaren görülebiliyordu.

Pistteki verilerle fabrikadaki verilerin eşleşip eşleşmediğini kontrol etmek için oldukça ekstrem senaryolara başvuruldu, bazı senaryolara garip bile diyebiliriz. Dolayısıyla testlerin ilk gününde, korelasyon çalışmaları yapılırken ve araçta ekstrem ayarlar varken gördüğümüz dalgalanmanın Cuma ve Cumartesi günü araçta olmaması normaldi.

Testlerin ilk günü korelasyon ve ayar çalışmalarına ayrıldı

Ferrari'nin testlerin ilk günüdeki çalışma programına baktığımızda şunu görüyoruz: Hem sabah hem de öğleden sonra seansında iki pilot da uzun sürüşler yapmadılar, bunun yerine düzenli aralıklarla 5-6 turluk sürüşler yaptılar.

Bunun nedeni ise şuydu: Mühendisler, araç ayarları arasında karşılaştırma çalışmaları yapmak istiyorlardı. Her 5-6 turluk sürüşün ardından araç pite geldi, mühendisler aracın ayarlarında değişikliklere gittiler ve araç yeniden 5 turluk sürüş için piste çıktı. Bu döngü böyle devam etti ve birçok ayar denendi.

Araç her 5-6 turluk sürüş için piste çıktığında farklı ayarlara sahip oluyordu ve mühendisler bu ayar değişimlerinin yarattığı etkileri gözlemlediler.

5-6 turluk sürüşler hem ayarların araçta yarattığı gözlemlemek için yeterliydi hem de uzun sürüşler kadar vakit almıyordu. Böylelikle hızlı bir şekilde birçok ayar denenebildi ve mühendislerin kafasındaki bazı soru işaretleri kaldırıldı.

Kısa sürüşlerle yapılan bu testler başarılıydı, bu sayede planda istendiği gibi ilerlenebildi ve aerodinamik karşılaştırma çalışmaları ile ayar optimizasyonu birleştirildi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

İkinci güne geldiğimizde ise Ferrari belli başlı bazı parçaların esneme seviyelerine baktı. Ön kanadın uç plakası ve tabanın dış kısmının esneme seviyeleri gözlemlendi, bu iki bölgede de iki farklı spesifikasyon denendi.

Bu testler Cumartesi de devam etti. Cumartesi günü ayrıca daha çok yere basma gücü üretecek, daha büyük bir arka kanat takıldı ancak bu kanadın DRS'si kırılınca program yarıda kaldı.

SF-23, selefinden farklı karakteristiklere sahip

Aracın Fiorano'daki tanıtımının akabinde konuşan Leclerc, simülatördeki çalışmalarının ardından SF-23'ün geçtiğimiz yıla kıyasla daha farklı bir sürüş stili gerektirdiğini söylemişti.

Bu da bize aracın bazı temel karakteristiklerinin değişmiş olabileceğini düşündürtmüştü. Aracın geçtiğimiz hafta piste çıkmasının ardından bu düşüncüler doğrulandı. Aracın bazı karakteristiklerinin değiştiğini düşündüğümüzde, 3 günlük test çalışmalarının ardından Ferrari'nin hâlâ ideal ayarları arıyor olması tesadüf değil.

Testlerin son gününde konu hakkında konuşan Leclerc, şunları söylemişti: "Üç günlük yoğun bir test süreci oldu. Dün (Cuma, testlerin 2. günü) doğru ayarı bulabilmek konusunda zorlandık. Bugün (Cumartesi, testlerin 3. günü) ise ayarlar konusunda biraz daha iyiydik ancak hâlâ yapılması gereken işler var."

"SF-23 farklı bir araç, onu biraz daha farklı sürmeniz gerekiyor. Farklı sürüş stilleri denedim ve bu sabah (Cumartesi) sonunda yolumu biraz bulabildim ama dediğim gibi, çalışmamız gerek."

"Düzlüklerde daha hızlı olmayı ama virajlarda biraz daha zorlanmayı bekliyorum. Testlerin ardından hâlâ ideal çalışma aralığını ve ayarları aradığımızı söyleyebilirim."

Charles Leclerc in pista con la Ferrari SF-23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Geçtiğimiz yıl Max Verstappen'in bazı pistlerde Ferrari'yi geçmesini sağlayan en önemli RB18 karakteristiklerinden biri de düzlük hızlıydı. Ferrari, yeni aracında genel aerodinamik verimliliği ve DRS açıkken bu etkiyi daha verimli kullanma konusunda yaptığı çalışmalarla düzlük hızını artırmaya çalıştı.

Bu alana baktığımızda, henüz sadece testlerde olsak da Ferrari istikrarlı bir şekilde zirvede ya da zirveye yakın sıralarda yer aldı. Bu da yeni aracın azami sürati hakkında olumlu işaretler veriyor.

Yarış temposu üzerinde kapsamlı çalışmalar

Sadece üç günlük testlerin ardından güç sıralaması oluşturmak ve tam bir bilanço çıkarmak her zaman risklidir ama Sakhir'den gelen verileri analiz edildiğinde, birçok kişide şu his oluştu: Ferrari, sezona Red Bull'un biraz arkasında ikinci sırada başlayacak.

Red Bull'un 2022'yi nasıl kapattığı düşünüldüğünde, bu aslında çok da büyük bir sürpriz değil.

Ferrari'nin test programı: Perşembe günü veri korelasyonuna, son iki gün ise uzun sürüşlere ayrılmıştı:

Ferrari, testlerde tur derecelerinden ziyade programını tamamlamaya odaklandı ve özellikle de uzun sürüşler yaptı. Daha yumuşak olan C4 lastikteki çalışmalar son güne bırakıldı. C4 ile atılan turlar daha çok lastiklerin karakteristiklerini anlamak adına önemliydi. Yani C4 lastikle yapılan sürüşler de performans odaklı değil de bu yıl değişen lastiklerle alakalı veri toplamak içindi diyebiliriz.

Konu hakkında konuşan Sainz, "Önceliğimiz yarış temposunu geliştirmekti çünkü sıralama turlarında Red Bull'a yarışta olduğumuzdan çok daha yakındık." dedi.

Cuma ve Cumartesi günü yapılan çalışmalara bakıldığında da bunu görebiliyoruz, İtalyan ekip daha çok C2 ve C3 hamuruyla sürüş yaptı ve yarış temposuna çalıştı.

Sainz'ın uzun sürüşleri, Cuma günü (öğleden önce seansı):

Sainz'ın ilk uzun sürüşü: C3, Cuma günü, Saat: 12.30

Sainz'ın ikinci uzun sürüşü, C3, Saat: 13.08

38,669 39,442 38,839 39,539 39,012 39,482 38,884 39,427 39,309 39,59 39,443 39,618 39,921 39,705 40,377 39,982 40,539 40,1 40,399 40,519 40,339 40,027 40,303 40,283

Cuma günü sabah seansında Sainz tarafından tamamlanan uzun sürüşler, görebileceğiniz en ikna edici ve ümit verici uzun sürüşlerden değildi. Bu sürüşlerde yaşanan lastik aşınması bize hâlâ doğru araç ayalarını bulma konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini gösteriyordu.

Cuma sabahı yapılan sürüşlerde SF-23'ün deposunda ne kadar yakıt olduğunu ve hangi motor haritalarının kullanıldığını söylemek zor. Fakat bu uzun sürüşleri, Sergio Perez'in ilk sürüşleriyle karşılaştırabiliriz. Perez tam bir yarış simülasyonu yaptığından deposu tamamen doluydu, bunu biliyoruz. Sainz ile Perez'in sürüşleri karşılaştırıldığında, Ferrari adına şaşırtıcı olan durum SF-23'ün yüksek lastik aşınması değildi, tur zamanlarının Red Bull'dan daha yavaş olmasıydı.

Bahreyn'deki yüksek sıcaklıklar hesaba katıldığında, lastiklerin aşınması bir sürpriz değildi ve diğer takımlar da bundan bahsettiler. Ancak asıl sorun tur zamanlarındaydı: Ferrari'nin uzun sürüşlerdeki tur zamanları, Red Bull'dan ziyade Aston Martin'deki Fernando Alonso ile yarışıyordu.

Cuma günü öğleden sonra seansında Leclerc araçtaydı ve George Russell'ın Mercedes'i yolda kalmadan önce Leclerc'in bir tam yarış simülasyonu tamamladığı düşünülüyor.

Leclerc, ilk olarak C3 ve sonra C1 lastikle pistteydi ve neredeyse 40'a yakın tur tamamladı. Yani Leclerc'in uzun sürüşünde araçta iyi bir seviyede yakıt vardı.

Leclerc'in uzun sürüşleri - Cuma günü (öğleden sonra seansı) :

Leclerc'in ilk stinti - C3 18.14 (Cuma) Leclerc'in ikinci stinti - C1 lastik (Cuma)

38,643 37,96 38,626 37,109 38,635 37,499 38,699 37,068 38,706 37,207 38,842 37,282 39,147 37,631 39,682 37,432 39,841 37,521 39,751 37,659 39,76 37,903 39,523 37,831 39,598 38,571 40,237 37,812 37,81 38,254 38,327 38,861 38,364

İlk olarak C3 ile piste çıkan Leclerc, bu sürüşünün ilk bölümlerinde 38.6/38.7 bandında turlar kaydederken, 3 tur içinde 39.6'lara çıktı. Bu durum, viraj alma hızındaki düşüşle alakalıydı.

Leclerc'in aynı gün C1 lastiğiyle tamamladığı sürüşü ise daha ümit vericiydi. En zor aşınan ama yol tutuşu da en az olan lastik konumundaki C1 ile sürüşe başlayan Leclerc, düşük 1:37'lerde turladı ve 15 tur içerisinde yüksek 1:37'lere çıktı. Son 5-6 turda ise yakıt yönetimine odaklandığından dereceler 1.38'lere çıktı.

Leclerc, cuma günü gerçekleştirdiği uzun sürüşlerde doğru ayarı arıyordu ve araçta tam olarak rahat değildi. Monakolu pilot, araçtaki doğru hissiyatı Cumartesi sabahı bulduğunu söylüyor.

Leclerc, araçta doğru ayarları bulmaya başladığı Cumartesi sabahında da C3 lastikle uzun bir sürüş yapmıştı ve bu sürüşte de lastik aşınması Cuma günü gördüğümüzle aynı seviyedeydi.

İşte tam da bu yüzden Leclerc'in araçtan inmeden önce C4 lastikle yaptığı son sürüş şaşırtıcıydı. Çünkü Leclerc, Cumartesi sabahı C3 lastikle Cuma'ya kıyasla aynı seviyede aşınma yaşıyordu ama sonrasında C4'e geçti ve aşınma azaldı.

Charles Leclerc C4 lastikle pistte Fotoğraf: Mark Sutton

Yine de bu sürüşe fazla anlam yüklememek gerekiyor. Leclerc'in tur zamanları sürüş boyunca istikrarlı kalsalar da Monakolu pilot, sürüşün ilk bölümünde oldukça dikkatli davrandı ve normalde lastiklere yük bindirecek (mesela 12. viraj) bölümlerde zorlamadı. Genç pilot, sürüşün ilerleyen bölümlerinde bu bölgelerde zorlamaya başladı.

Leclerc'in nispeten ümit verici olan C4 sürüşünün ardından Ferrari sabah bölümünü tamamladı ve öğleden sonra bölümüne geçti.

Cumartesi günü öğleden sonra seansında araca Sainz oturdu. Ferrari, yarış simülasyonlarına güneşin batmasıyla ve havanın serinlemesiyle başlamak istiyordu çünkü yarıştaki koşullar da böyle olacaktı.

Bundan dolayı da Sainz, öğleden sonra seansının ilk bölümünde C3 ve C4 lastiğiyle kısa sürüşlere odaklandı. Güneşin batmasıyla birlikte ise uzun sürüşlerin geldiğini gördük. Sainz full bir simülasyon tamamladı ve özellikle 2 ile 3. sürüşleri oldukça kısaydı.

Sainz'ın uzun sürüşleri - Cumartesi (öğleden sonra)

Sainz'ın ilk sürüşü- C3 lastik, 17.14 (Cumartesi) İkinci sürüş - C2 lastik (Cumartesi) Üçüncü sürüş, C1 lastik (Cumartesi) 38,05 37,646 37,396 38,059 37,379 36,667 38,104 37,599 36,863 38,865 (Perez tarafından geçildi) 38,006 37,14 38,479 38,114 37,073 38,248 38,367 37,104 38,246 36,846 38,614 38,833 38,977 39,237 39,163 38,974 39,179 39,077 39,273

Sainz'ın ilk sürüşü en uzun sürüşüydü ve pek de istikrarlı bir sürüştü diyemeyiz. Sürüşünün ortasında Perez ile pist üstünde mücadele etmeye başlayan ve geçilen Sainz'ın tur zamanları da oldukça hareketliydi.

İspanyol sürücü sürüşe 38.0'larda başladı, sonrasında 38.5'lere çıktı, yeniden düşük 38'lere indi ve ardından sürüşü 39'larda tamamladı. İkinci ve uzun sürüşler, ilkine kıyasla daha kısaydı ve yaklaşık 6 tur kadar sürdüler. Bu sürüşler kısa olduğundan lastik aşınması konusunda fazla bir şey söylemediler.

Sainz, Cumartesi akşamki ilk sürüşünde Perez ile mücadele ederek zaman kaybetti

Bazı uzun sürüşlerdeki lastik aşınmasının diğerlerine kıyasla neden daha iyi olduğu sorulan Vasseur, "İyi lastik aşınmasına sahip olduğumuz birkaç güzel uzun sürüş tamamladık, bazı uzun sürüşler ise lastik aşınması anlamında daha zorlayıcıydı. Ancak testlerin amacı bu: Sıkı çalıştık ve 'neden' sorusunu araştırdık." dedi.

Bu hafta sonu yeniden piste dönmeyi beklerken, Ferrari ihtiyatlı olmalı. Testlerde takıma ufak sorunlar yaratan alanların -Suudi Arabistan ve Avustralya'da gelecek güncellemeler beklenirken- simülatördeki çalışmalarla çözülmesi önemli olacak.

SF-23'e gelecek güncellemeler, şu anda "yenilmesi gereken araç" konumunda olan RB19'u yenmeye yetecek mi? Bu sorunun cevabı oldukça önemli olacak.